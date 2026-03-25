Alba Cueva quiere romper barreras y ya ha adelantado en circuitos de Abu Dabi, Dubái o Eslovaquia: "A veces los sueños se cumplen"

Con apenas 12 años, Alba Cueva (Noreña, 2013) ya ha adelantado en circuitos de Abu Dabi, Dubái o Eslovaquia, entre otros, y es una de las mayores promesas del automovilismo asturiano. Prueba de ello es que forma parte de la F1 Academy, un programa exclusivo que únicamente otorga tres plazas en todo el mundo por categoría, con el objetivo de impulsar el talento femenino en los distintos niveles de los monoplazas. Y, pese a ser un deporte históricamente dominado por hombres, Cueva quiere romper barreras. "Me encantaría llegar a la Fórmula 1. Sé que es muy difícil, pero a veces los sueños se cumplen", destaca.

Este año, la joven piloto ha dado el paso a la categoría júnior, y es la pequeña. "Es el cambio más grande que hay en el mundo del karting: el nuevo chasis es el que tendrá para toda la vida, el coche es mayor, tiene más potencia y mayor cilindrada", explica su padre Rubén. Ambos estuvieron el pasado fin de semana en Málaga, donde la pequeña disputó su primera gran prueba en esta nueva categoría: el Campeonato de España, donde consiguió buenos resultados. "Estamos muy contentos porque meterse en el top-10 siendo rookie es muy meritorio", prosigue Rubén.

Alba Cueva, en su kart, el pasado fin de semana,durante en el Campeonato de España de Málaga. | JUANJO AVIÑÓ

En su segunda carrera en júnior, la noreñense quedó tercera y quinta en las pruebas clasificatorias del sábado y, en las carreras del domingo, octava y novena, en una competición en la que participaron 48 pilotos, casi todos de mayor edad. "Lo que más me gusta de coger el coche es la velocidad y la adrenalina. Me encanta esa sensación", destaca la joven, que compite en la Champions of the Future de la F1 Academy, donde se dan cita los mejores pilotos del mundo en categoría mixta. Para su padre, Rubén, todo lo que están viviendo "es un sueño". "Nunca me imaginé que pudiésemos tener todas estas experiencias cada fin de semana", reconoce una figura que ha sido y sigue siendo clave para Alba Cueva. "De momento yo soy todo, hago de mecánico y la acompaño a todos los viajes", dice Rubén, que pese a no tener ningún tipo de experiencia en el sector, ha ido mejorando con el paso de los años. "No tenía nada de formación, pero según vas cometiendo errores vas aprendiendo", dice. Sin embargo, muy a su pesar, reconoce que "estoy llegando a un nivel donde la estoy lastrando un poco porque esto es un nivel muy alto de exigencia". En pruebas que cada vez se deciden por menos décimas, tener un buen equipo es fundamental, pero el automovilismo es "un mundo muy caro".

La noreñense, que probó en los karts con cuatro años con uno que tenía su prima, entrena en el circuito de Fernando Alonso, al que admira. "Para ella es un Dios", confiesa su padre. Cueva compite con el equipo DPK, del que solo tienen buenas palabras. "Tenemos mucha suerte de estar con ellos, siempre nos han ayudado mucho", dicen, y están a la búsqueda de más sponsors que permitan sufragar los enormes costes de afrontar temporadas con numerosos viajes por el mundo.

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La entrada a júnior no ha sido el único cambio importante para Cueva, que también ha empezado al instituto, donde cursa primero de ESO. "En el colegio lo llevaba muy bien, ahora es más difícil, pero es muy disciplinada", explica su padre, que narra cómo se va a estudiar después de horas mirando la telemetría con los ingenieros mientras otros niños se quedan jugando en el circuito. Con el sueño de la Fórmula 1 como objetivo a largo plazo, su reto más inmediato es el Campeonato de Europa con DPK, un hito que "muy poca gente ha podido conseguir en Asturias", termina su padre.