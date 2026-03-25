Avilés, capital nacional del Duatlón: más de 1.800 deportistas de darán cita en la ciudad

"Avilés se ha hermanado con este evento, forma parte del ADN de la ciudad", asegura Jorge García, director de competiciones de la Federación Española de Triatlón. La villa del Adelantado se convertirá, durante este fin de semana, en la capital del duatlón a nivel nacional. Más de 1.800 deportistas participarán en el Campeonato de España de Duatlón de las categorías cadete, juvenil y júnior; en la tercera jornada de la Liga Nacional de Clubes de Talentos de Triatlón de la Federación Española de Triatlón, con el Campeonato de España de Duatlón por Relevos de Talentos; además del Campeonato de Asturias 2026 y prueba puntuable para el Ranking Nacional, que tendrán como centro neurálgico el Centro Niemeyer.

"Avilés es una ciudad que siempre ponemos como ejemplo de implicación con este tipo de eventos", señala García, que recuerda que este año se cumplen diez años de la celebración, en la villa, del Mundial de Duatlón. "Todos somos conscientes del cambio de dinámica a la hora de entender eventos deportivos en la ciudad que dio esa cita", apunta el avilesino, que aseguró que, por parte de la Federación Española, "es un orgullo trabajar con Avilés".

Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, cree que la evolución, durante estos años, del duatlón "refleja el proceso de recuperación y de liderazgo que ha vivido la ciudad". "Ahora somos un espacio de disfrute para el ciudadano, nos hemos abierto al mundo", afirma la regidora, que cree que la villa "es un lugar perfecto para esta disciplina". "Ningún acontecimiento deportivo consigue el empuje que tiene el duatlón, la ciudad se vuelca en su organización y sabe la repercusión que tiene este campeonato", señala la socialista, que lanzó un deseo al aire: "Seguramente podamos hacer triatlón muy pronto".

El programa

El sábado se celebrará el Campeonato de España de Duatlón Cadete, Juvenil y Junior, con distancias SuperSprint y series clasificatorias en cada una de las categorías durante la mañana, a partir de las 10 horas, en las que se obtiene el pase para las finales a disputar a lo largo de la tarde. Las finales cadetes se celebrarán a las 16 horas, las juveniles a las 16:45 horas, y las junior a las 17:30 horas. El domingo 29 de marzo, a partir de las 10 horas, se celebrará también el Campeonato de España de Duatlón para la categoría Junior en distancia Sprint.

El sábado también se disputará el Campeonato de Asturias de Duatlón, prueba puntuable para el Ranking Nacional de Duatlón, a partir de las 18:30 horas. Además, ese mismo día se hará, en el Centro Niemeyer y su entorno, la primera prueba del circuito nacional Pho3nix Kids Triathlon Series by Javier Gómez Noya 2026, pruebas de promoción para las categorías Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. Las salidas empezarán a las 14 horas.

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Actividades paralelas

Los eventos nacionales de Duatlón en Avilés en 2026 volverán a presentar un programa de actividades previas con relación a la identidad cultural asturiana y avilesina. De nuevo se desarrollará un amplio programa de inclusión de la llingua asturiana, y se presentará una nueva serie del cómic que recoge la historia de las competiciones FETRI en Avilés, tanto en castellano como en asturiano, reflejando el campeonato celebrado en 2025. El Grupo Filatélico Avilesino estará también presente en el entorno de la zona de entrega de dorsales, con el matasellos conmemorativo del evento.