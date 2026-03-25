El Llanera es más líder: el Mosconia no recurrirá la alineación indebida y los de Chuchi Collado se llevan los tres puntos

El Llanera se llevará los tres puntos ante el Mosconia, después de que el Juez Único de Competición le haya dado la razón en los despachos por la alineación indebida del pasado fin de semana. El cuadro moscón tenía un plazo de dos días para presentar las alegaciones correspondientes, pero asumen su error y no recurrirán, por lo que el equipo de Chuchi Collado vencerá por 0-3, aumentando hasta los ocho su diferencia con el segundo clasificado, el Covadonga. Además, al equipo de Grado se le aplicará una sanción económica que podría alcanzar los mil euros.

Mosconia y Llanera empataron (1-1) el pasado domingo en el Marqués de la Vega de Anzo. En la recta final del choque, el cuadro local dio entrada a Daniel Tuñón, futbolista con ficha B y que tiene más de 23 años, una situación que no está permitida, tal y como se recoge en el artículo 145 del Registro Estatal de Entidades Deportivas. En él se explica que los futbolistas del filial alineados en el primer equipo “deberán ser menores de 23 años”, con la excepción de “futbolistas con la condición de portero y únicamente en competiciones profesionales, que podrán ser alineados en el primer equipo siempre que sean menores de 25 años”. En un primer momento, el Llanera se pensó si denunciar al Mosconia, aunque finalmente Miguel López-Cedrón optó por recurrir. “No es agradable, pero tengo que mirar por el bien del club”, explicó a LA NUEVA ESPAÑA.

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El Mosconia asumió desde el principio su error y en la tarde del martes redactó un comunicado para explicar lo sucedido. "Desde nuestro club aceptamos la resolución que dicte la RFFPA y la posición defendida por la U.D. Llanera, entendiendo que se trata de una situación derivada de una interpretación errónea e involuntaria de la normativa vigente en relación con la participación de un jugador del filial. Queremos dejar absolutamente claro que en ningún momento existió intención alguna de causar perjuicio a ningún club ni de obtener ventaja deportiva de forma indebida. Nuestro proceder estuvo guiado, en todo momento, por la buena fe y por una interpretación de la norma que como parece, se ha demostrado, no fue la correcta", reza el comunicado.