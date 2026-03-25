Manolo Díaz, entrenador del Lobas Oviedo de balonmano, avisa del duelo ante el Bolaños: “Nos va la vida en este partido”

El Lobas Oviedo se prepara para uno de los partidos más importantes de la temporada, el que le va a enfrentar el sábado (20:00 horas) en el Florida Arena al Vino Doña Berenguela Bolaños. Una victoria daría al conjunto asturiano muchas opciones de acabar entre los dos primeros de División de Honor Oro, lo que daría el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría femenina del balonmano español. Las Lobas son ahora segundas, empatadas en el primer puesto con el Pozuelo, pero con solo dos puntos de renta sobre su rival del sábado, que ocupa la quinta posición en la tabla.

"Es un partido en el que nos va la vida, como todos los que quedan, van a ser cinco auténticas finales", decía al respecto Manolo Díaz, técnico del equipo de Oviedo. El entrenador del conjunto azul añadía que la cita del sábado, "por la situación en la tabla y los puntos, se antoja prácticamente definitiva, aunque no lo sea matemáticamente". El entrenador asturiano advierte a su vez de la dificultad de conseguir ascender a final de temporada: "No hay más que ver la clasificación, no puede estar más apretada una Liga". "Sabemos que es muy difícil, pero también somos conscientes de nuestro poder; nuestro poder es el grupo y en ese aspecto tenemos un grupo de 10 no, de 11", añadía.

La clave para el ascenso pasa por minimizar errores

Destaca Manolo Díaz cómo sus jugadoras fueron capaces de levantarse tras la derrota encajada hace cuatro semanas frente al líder, el Soliss Pozuelo de Calatrava: "Sabíamos que había cruces, que nadie va a ganar todo, que hay muchas bombas por el camino y que había que mantener la calma y seguir trabajando igual", destaca el técnico del conjunto de Oviedo.

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Para Manolo Díaz, "la clave es reducir los errores a la mínima expresión y, a partir de ahí, intentar sumar". El aspecto mental será también fundamental: "Es un partido de muchísima intensidad en el que tienes que hacer todo muy bien, pero que además tienes que regular un poco los momentos buenos y malos que surgen y saber esperar tu oportunidad".