El Valencia destituye a Miguel Ángel Angulo tras 14 temporadas en el club
El avilesino, futbolista con más títulos en la historia del club ché, ha sido destituido del filial, donde llevaba cinco temporadas
El Valencia anunció en la tarde de ayer la destitución de Miguel Ángel Angulo (Avilés, 1977) como entrenador del Mestalla, su equipo filial. El avilesino acumulaba cinco temporadas en el filial ché, donde había conseguido un ascenso a Segunda Federación y, en total, 14 años en la academia de la entidad valencianista. El club le “desea la mejor de las suertes” en un comunicado y anuncia que será Óscar Sánchez -hasta ahora técnico del juvenil- el que ocupe su cargo hasta final de curso.
Durante su etapa como futbolista, Angulo disputó 434 partidos con la camiseta del Valencia y, a día de hoy, sigue siendo el jugador con más títulos en la historia del club che. En sus inicios llegó a jugar en el Sporting B antes de fichar por el Villarreal y fue internacional absoluto en once ocasiones. Su periplo en los banquillos se inició en el Valencia, donde entre categorías inferiores y Mestalla ha estado 14 campañas.
La presente temporada estaba siendo complicada para el avilesino y su Valencia ocupa el puesto de play-out de descenso a Tercera Federación y acumula siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Por ello, el club che ha decidido destituirle en esta recta final de temporada.
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