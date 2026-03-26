El ciclista asturiano Samuel Fernández Heres se luce en la Volta a Catalunya

Samuel Fernández Heres está aprovechando al máximo su participación en la prestigiosa Volta a Catalunya. El ciclista gijonés del Euskaltel Euskadi, que ha pasado este año al pelotón profesional, se está dejando ver y tras la etapa de hoy ya suma dos premios al ciclista más combativo de la carrera. La primera fue el martes, en la etapa que iba de Figueres a Banyoles, cuando se coló en la escapada que se formó a los 3 kilómetros de la salida.

Protagonismo del gijonés en la Volta

Una escapada que a 20 kilómetros del final aún tenía más de un minuto sobre el pelotón y a diez aún resistía con 40 segundos de renta que obligaron al pelotón a emplearse a fondo para atrapar a los cuatro supervivientes de una escapada que comenzó siendo de cinco cuando apenas quedaban tres kilómetros para cruzar la línea de meta. El esfuerzo de Samuel Fernández Heres le valió para llevarse el premio a la combatividad y subirse al podio. El ganador fue Magnus Cort (Uno-X Mobility).

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En la etapa de hoy, la cuarta de la carrera, que transcurrió entre Mataró y Camprodón, Samuel Fernández Heres volvió a demostrar que ha llegado en un gran estado de forma a la Volta a Catalunya. A 125 kilómetros de la meta se integró en la que acabó siendo la escapada del día, con otros cinco fugados, que pronto se quedaron en cuatro y que superaron una ventaja de dos minutos sobre el pelotón, que en cualquier caso les tenía controlados. Fueron neutralizados a 18 kilómetros del final. De nuevo Samuel Fernández Heres fue designado como el más combativo de la etapa y de nuevo se subió al podio al término de la etapa.