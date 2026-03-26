El Cross "Villa de Gijón", el 26 de abril, abre las inscripciones
La prueba grande, un circuito urbano de 12 kilómetros, tiene 1.200 dorsales disponibles
N. L.
La cuenta atrás ha comenzado para una de las citas deportivas más esperadas en la Villa de Jovellanos. El domingo 26 de abril se celebrará la 46ª edición del Cross Popular "Villa de Gijón", que ya tiene abiertas las inscripciones y fue presentada ayer en el Ayuntamiento. La carrera, organizada por el Patronato Deportivo Municipal y el club Wolves Born To Run, tendrá como salida y meta el velódromo de Las Mestas para completar un circuito urbano de 12 kilómetros. Al contrario que en la mayoría de las pruebas, la cita senior dará su salida antes, a las diez de la mañana, y las categorías inferiores lo harán con posterioridad, hacia las once y media de la mañana. "Es una de las pruebas por las que más nos pregunta la gente, todo el mundo está deseando que se celebre", confesó durante la presentación Jorge Pañeda, concejal de Deportes, acompañado por el presidente del Wolves To Run, Nacho Lacarra, y varios patrocinadores y colaboradores de la carrera.
La cuota de inscripción de la carrera absoluta, que tiene reservados 1.200 dorsales, es de 12 euros, y la de las categorías de menores (que cuenta con 500 plazas), de 3 euros. La categoría de "Mi Primera Carrera" cuenta con inscripción gratuita, limitada a 50 plazas. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 22 de abril o hasta completar plazas en las páginas web deporte.gijon.es y www.321go.es.
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