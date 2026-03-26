Disfruta del mejor baloncesto con LA NUEVA ESPAÑA: llévate dos entradas dobles para asistir al encuentro entre el Oviedo Baloncesto y el HLA Alicante
Esta cabecera sortea dos entradas dobles para vivir en directo el choque el domingo 5 de abril a las 12.00 horas
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que enfrentará al Oviedo Baloncesto frente al HLA Alicante el próximo domingo 5 de abril a las 12.00.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte dos entradas dobles que está en juego y disfrutar del encuentro en directo!
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