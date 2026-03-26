Gijón calienta la Copa: el hueso Palau, rival del Telecable en "el mejor torneo femenino de hockey patines del mundo"

El Telecable, anfitrión de la vigésima edición de la Copa de la Reina de hockey sobre patines, tendrá que lidiar con el rival más complicado de los cuartos de final, el Generali Palau, según el sorteo celebrado en la mañana del jueves en El Molinón. El enfrentamiento entre el equipo dirigido por Natasha Lee y el entrenado por el asturiano Keko Iglesias es el plato fuerte del cuadro de la competición, que tendrá lugar entre los días 14 y 17 de mayo en el Palacio de los Deportes de La Guía con la presencia de los ocho mejores equipos de la OK Liga al término de la primera vuelta. Fraga y Cerdanyola abrirán la competición, y el que salga vencedor se medirá en semifinales al ganador del otro emparejamiento del jueves, entre Vila-Sana y Manlleu. Para el viernes están programados el Telecable-Palau y el Bembibre-Bigues i Riells, con la intención del Patronato Deportivo Municipal de Gijón de trasladar el partido del equipo local al horario más tardío.

Sin más polémica

No hubo en la grada Oeste de El Molinón ni rastro de la polémica sobre los gastos originados por la celebración del sorteo, unos 5.000 euros según el presupuesto trasladado por el Sporting al Ayuntamiento. Los representantes del gobierno local, la vicealcaldesa Ángela Pumariega y el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, compartieron asientos con los del club futbolístico, David Guerra y Joaquín Alonso, y solo se dedicaron buenas palabras. Pañeda agradeció "de corazón" la presencia de Guerra y Joaquín en el acto, al que el Ayuntamiento quiso dar relevancia situándolo en el estadio municipal. El presidente de la Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, elogió la idea de "unir el fútbol con el hockey sobre patines en un escenario magnífico, un sitio peculiar y muy bonito". El acto, conducido por María Rendueles, redactora de LA NUEVA ESPAÑA, se prolongó durante media hora pero resultó entretenido, con intervenciones de autoridades, jugadoras y técnicos. Acudieron representantes de todos los equipos implicados a excepción del Bigues i Riells.

Viejos conocidos

Tasha Lee y Keko Iglesias, viejos conocidos, tomaron un café antes del sorteo y comentaron lo bonito que sería enfrentarse en la final. Sin embargo, el sorteo los emparejó a las primeras de cambio. El Telecable, que viene de ganar dos partidos seguidos en Liga y el último en una pista complicada como la del Fraga, aspira a entrar en los playoffs por el título como segundo clasificado. El Palau, en reestructuración y que entraba en la Copa como quinto, es ahora cuarto y sin duda el contrincante más peligroso de la primera eliminatoria. "De cualquier rival siempre encuentras algo que no te gusta, y el Palau es un equipo muy grande", admitió Lee, con la vista puesta en levantar la Copa ante sus aficionados. Keko Iglesias, por su parte, recordó que su equipo no es cabeza de serie, "así que veníamos a lo que tocara. Estamos ilusionadas".

"Siempre quieres más"

Muchas de las opciones del Telecable dependen del estado de forma de Marta Piquero, reintegrada al grupo después de una lesión de rodilla y que acaba de cumplir 300 partidos con la camiseta del equipo fabril en la victoria en Fraga, que clasificó matemáticamente a su equipo para los playoffs. "Te vas clasificando pero quieres siempre más, es lo que nos hace estar donde estamos. Me gustaría celebrar esos 300 partidos ganando la Copa de la Reina", afirmó la jugadora de Pola de Lena.

El gran favorito de la competición, por potencial y trayectoria en estos meses de Liga, es el Vila-Sana, líder destacado. Xavier Tarrio, entrenador ayudante, aseguró que la Copa de la Reina "es uno de los objetivos principales de la temporada" y que tienen "mucha confianza en lo que se ha trabajado hasta ahora". Su primer rival será el Martinelia Manlleu que entrena María Díez, "Peke", exjugadora del Telecable: "Tenemos semanas previas en las que vamos a trabajar mucho, vamos a preparar muy bien el partido sabiendo que el Vila-Sana es uno de los favoritos".

Las localidades para la Copa se podrán adquirir a partir del lunes 30 de marzo. Para los adultos, los precios son de 10 euros la entrada a cada jornada y 25 euros el abono para toda la competición. Para los niños (de 6 a 14 años), las entradas costarán 5 euros y los abonos 12.