Gijón se rinde al equipo asturiano que ganó el Nacional sub-14 de hockey

Gijón honró ayer a las componentes de la selección asturiana campeona de España sub-14 de hockey, que fueron recibidas en el Ayuntamiento por la alcaldesa, Carmen Moriyón. El combinado asturiano, que se hizo con el oro tras derrotar a la final a la poderosa Andalucía en el campo de de La Laboral, acudió respaldado por la presidenta de la Federación de Hockey del Principado, Patricia Domingo. En la imagen, la foto de familia de jugadoras, autoridades y colaboradores.