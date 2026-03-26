Un gran Iván García-Cortina hace séptimo en una accidentada Vuelta a Brujas

El gijonés Iván García-Cortina (Movistar Team) fue séptimo en la Vuelta a Brujas, en la que se impuso el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) tras 202,9 kilómetros. Fue una cita de velocistas que no pudo contar en la batalla final con el colombiano Sebastián Molano (UAE), afectado por una caída a 20 km de meta tras chocar contra un activista climático. Fue un día de viento, abanicos, con los ciclistas a alta velocidad y constantes cortes en el pelotón. En la recta final, en plena locura, siguieron los ataques tratando de evitar una resolución al sprint, que al final se produjo. Cortina estuvo atento a todos los cortes y pudo llegar entre los mejores y disputar la victoria en una prueba de un nivel espectacular.