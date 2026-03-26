Manuel González, presidente del CID Jovellanos y entrenador de Superliga 2 masculina: "Aspiramos a ser el mejor club de Asturias y estamos en el camino"

La temporada del equipo senior masculino ha terminado y eso da un respiro a Manuel González (Gijón, 1975), que saca tiempo de debajo de las piedras para ejercer de presidente del CID Jovellanos y de entrenador del equipo de Superliga 2 masculina, mientras se gana la vida como asesor financiero. Orgulloso del crecimiento de la entidad en los últimos ejercicios, Manolo piensa ahora en nuevos retos: elevar el nivel de los equipos absolutos para aspirar al ascenso y aumentar los ingresos y la asistencia a los partidos de élite. A corto plazo, lo que más urge es lidiar con la remodelación impuesta por la Federación Española de Voleibol.

El primer equipo masculino ha quedado quinto, aunque durante algún tiempo soñó con meterse en la fase de ascenso.

Hemos hecho una temporada sensacional y aun así hemos quedado quintos porque el nivel es muy alto, hemos estado en el grupo más duro. Pero veo cada vez más cerca un posible ascenso, se terminó lo de no bajar o estar en la mitad de la tabla. Queremos hacer el equipo con opciones de estar arriba, lo más arriba posible. ¿Superliga 1? Me encantaría, pero eso no solamente depende de la cuestión deportiva, también de la económica. Significaría triplicar el presupuesto.

¿Qué expectativas hay de cara a la temporada que viene?

De momento tenemos que hacer frente a una reestructuración aprobada por la Federación, que va a partir la Superliga 2, la segunda categoría, en varios grupos según el nivel mostrado en la pasada campaña. Los cuatro primeros de cada uno de los tres grupos conformarán el grupo A de la temporada 2026-27, en teoría. Nosotros, como quintos, pasaremos a estar en alguno de los otros dos grupos.

¿Qué le parece la reforma?

Es una idea para subir el nivel, si fuera fútbol estaría muy bien, pero se están equivocando. Esto va a ayudar a la élite, a los que ya tienen dinero y pueden aumentar los viajes en 20.000 euros y además seguir fichando. Para los demás, el dinero va a salir de dejar de fichar jugadores y, por tanto, de bajar el nivel. Beneficia a unos pocos mientras a los demás se les ahoga, pero creo que a la Federación le da igual.

¿Y no se han movido los clubes para frenar la reestructuración?

Sí, pero no hay una unión fuerte y es más cómodo no hablar con nosotros. Sabrían cuál es el sentir simplemente con hacer una encuesta, siendo cercano. El presidente actual (Felipe Pascual, proclamado en 2024) está por encima del bien y del mal. Yo a veces me equivoco y le sigo llamando Agustín porque en realidad no ha cambiado nada, solo que este es más joven. Me molesta estar hablando así porque tenía ilusión por que el voleibol saliese de Agustín Santos, pero es el mismo perro con distinto collar. Me gustaría que hubiera una asociación de clubes y que todos mirasen por el bien común, en vez de decir que como ahora sopla a mi favor. Ahora solamente se trata de que los clubes lo paguemos todo: los gastos de retransmisión son nuestros, la publicidad tiene que ser de la Española, aunque tengamos que pagar hasta la pancarta, las cuotas se suben... y encima se vanaglorian de que el nivel sube. Subirá porque los clubes trabajan bien, no porque ellos ayuden.

El club parece haber salido del bache en el que se encontraba hace unos años.

Después de competir en Europa, que fue un hito, se pasaron momentos complicados. Ahora estamos en el camino que queremos, ser un club profesional que aspira a ser el mejor club de Asturias, tanto masculino como femenino. No estamos en máximos de calidad en cuanto a resultados, pero sí en cuanto a volumen. Manejamos cerca de 300 jugadores directamente, más otros 200 en escuelas deportivas. Y digo máximos no porque no podamos seguir creciendo, sino porque no hay más sitios donde entrenar. Entrenamos en el pabellón de La Arena, algo en Perchera y en el instituto de La Laboral, que colabora con nosotros y al que estamos muy agradecidos. Si tuviéramos La Arena solamente para nosotros, que no es el caso, no cubriríamos nuestras necesidades.

¿Y cómo se apañan económicamente?

Uno siempre quiere tener más dinero, pero practicamos la contención de gastos. Tenemos el debe del apoyo privado, soy partidario de tener muchos que den poco, que de uno que lo dé todo y vamos consiguiendo cada vez más cosas, pero ahí se puede mejorar. No hablo de dinero necesariamente; tal y como está la cosa, si alguien me deja un piso para alojar a los de fuera... Ahora mismo tenemos dos pisos y vamos a intentar coger uno más para la temporada que viene. En cuanto al apoyo de las instituciones, es el que hay. Siempre querré más.

¿Más fichajes o más cantera?

Somos un club de cantera, no de dinero. Eso no significa que todos sean de la cantera, ojalá, sino que tengan la oportunidad de llegar. Este curso fichamos a un colocador de una selección extranjera, tope gama para nosotros, y eso tiene que servir de motivación para el chico de aquí. Pero la cantera es la razón de ser del club, por eso echaremos cuentas y llegaremos hasta donde podamos llegar, pero no vamos a arriesgar todo por una aventura que sabemos que no va a salir bien.

¿Están satisfechos con la cantidad de gente que va a los partidos del primer equipo masculino?

Tenemos del orden de 250 o 300 socios deportivos y a los partidos suelen ir unas 150 personas. Nos gustaría que fuesen más pero entendemos que el horario, los domingos a las doce, no es el mejor. Lo hacemos así porque logísticamente es más fácil para el club, muchos jugadores complementan su retribución entrenando y el domingo no hay entrenamientos ni partidos. Pero tenemos que hacer más publicidad, generar más movimiento. Y eso que a la gente que le gusta el voley va y les encanta. Es un deporte espectacular.

¿Hasta cuándo va a compaginar los cargos de presidente y primer entrenador?

Lo ideal es que estén separados, estar vinculado de otra manera, tener un enfoque diferente. Estar de primer entrenador da una visión un poco sesgada y que a veces se transmite a la pista. Estoy viendo cómo empezar a quitarme de entrenador, que además convives con la presión del resultado y tienes que preocuparte de muchos aspectos. El crecimiento de estos años es exponencial y pensamos seguir creciendo, hacerlo más profesional. No quiere decir ganar dinero, sino que cada uno haga su trabajo.