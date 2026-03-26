Marta Piquero, último símbolo de la edad dorada del club, alcanza los 300 partidos con el Telecable

El triunfo del Telecable en la pista del Fraga se produjo en una cita muy especial para Marta Piquero, que cumplió 300 partidos con el equipo rojinegro. González Piquero, lenense de 28 años, llegó al club gijonés en 2013 y, tras la reconstrucción de la plantilla el pasado verano con la salida del equipo de figuras claves de las últimas temporadas como Sara Lolo y Sara Roces, permanece como símbolo de la época más dorada del Telecable.