De la portería de fútbol a la internacionalidad en el fútbol americano: Visio, u-19 de los Gijón Mariners, convocado con España
N. L.
Gijón
David Víctor Obviagele, "Visio", se convertirá en el próximo internacional de los Gijón Mariners. El jugador ha sido seleccionado para participar con España u-19 en el partido del Campeonato de Europa programado para el 4 de abril ante Austria en Calatayud. Visio, que acaba de cumplir los 19 años, era portero de fútbol hasta que se incorporó a los Mariners en las pruebas veraniegas realizadas por el club gijonés para el reclutamiento de nuevos jugadores.
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