De la portería de fútbol a la internacionalidad en el fútbol americano: Visio, u-19 de los Gijón Mariners, convocado con España

David Víctor Obviagele, "Visio", se convertirá en el próximo internacional de los Gijón Mariners. El jugador ha sido seleccionado para participar con España u-19 en el partido del Campeonato de Europa programado para el 4 de abril ante Austria en Calatayud. Visio, que acaba de cumplir los 19 años, era portero de fútbol hasta que se incorporó a los Mariners en las pruebas veraniegas realizadas por el club gijonés para el reclutamiento de nuevos jugadores.