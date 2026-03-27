Benjamín Noval está de vuelta: estrena la temporada de ciclismo en carretera con un 30º. puesto en Bélgica a pesar de sufrir una caída

El ciclista júnior Benjamín Noval estrenó la temporada de ciclismo en carretera disputando una clásica belga, la Saxo Harelbeke, donde formó parte del equipo de la selección española. El de Laviana acabó en la 30.ª posición después de haber sufrido una caída a los 30 kilómetros del inicio de la prueba, en la que dio varias vueltas de campana, dejándole la muñeca algo tocada. A pesar de todo, pudo continuar y estar cerca de la parte delantera. El ganador de la prueba júnior fue el italiano Brandon Fedrizzi y el mejor español, Luca Martínez, decimotercero.

Roberto Menéndez / Candela Rodríguez

Van der Poel exhibe su poderío y los españoles completan una exigente clásica

Tras la prueba júnior, comenzó la absoluta, en la que Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) dio una nueva exhibición, si bien, a poco más de un kilómetro de la meta, estuvo cerca de ser alcanzado por sus cuatro perseguidores, que en ese momento no se pusieron de acuerdo en quién debía llevar el peso de la caza y permitieron al neerlandés, uno de los mejores clasicómanos de la historia, tomar unos metros de ventaja que ya no desperdició.

Noticias relacionadas

El gijonés Iván García-Cortina (Movistar Team), que afronta estas clásicas de primavera con buenas expectativas y en un gran estado de forma, llegó a meta en el puesto 25.º, a 2:53 del ganador. Por su parte, Hugo de la Calle (Burgos Burpellet-BH), que va a hacer el calendario de clásicas en la zona de Flandes, se estrenó en una de estas carreras y logró completarla, llegando en el puesto 117, a 9:49 del primero. El mejor español en esta Saxo Harelbeke fue Jon Barrenetxea (Movistar Team), que llegó 18.º, a 24 segundos de Van der Poel, en el grupo que llegó por detrás de los cuatro perseguidores del neerlandés.