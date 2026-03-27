El Círculo Gijón Baloncesto, en la cuerda floja: puede bajar si no gana esta jornada al Toledo en La Guía
"Vamos a dar el ciento veinte por ciento", asegura el entrenador del equipo gijonés, Nacho Galán, que si no vence deberá esperar a que el Jaén pierda en su cancha contra el Caja87 para mantener la esperanza una semana más
Al Círculo Gijón se le agotó el crédito. Después de muchos meses de malos resultados, y a falta de cuatro jornadas para el final, mira a los ojos al descenso. El equipo dirigido por Nacho Galán está obligado a ganar este sábado al Toledo en el Palacio de los Deportes de La Guía (20 horas) porque una derrota, combinada con una victoria del Jaén en su pista ante el Caja87, arrastraría al equipo asturiano de regreso a Tercera FEB. Aun ganando el Círculo y perdiendo el Jaén, la situación es muy precaria para los gijoneses, pero si no suman hoy su quinto triunfo de la temporada estaremos probablemente ante el punto final de la campaña.
Galán es consciente del punto de no retorno: «Estar en esta división ha costado muchísimo, hacía más de 25 años que no había habido ningún ascenso a categoría FEB por parte de un equipo de Gijón, y lo conseguimos el año pasado. Sería una pena desperdiciar todo ese trabajo». No caben, por tanto, actuaciones aseadas estropeadas por un mal parcial. Solo vale ganar.
El técnico gijonés afronta el choque decisivo con toda la plantilla disponible, a pesar de que, confiesa, «ha sido una semana complicada, con algunos jugadores tocados que no han entrenado ningún día. A pesar de todo, son tantas las ganas de mis jugadores, tanto el esfuerzo del cuerpo médico, que los voy a tener a todos, y los voy a tener al ciento veinte por ciento». Esto quiere decir que el alero David Ramírez, que se perdió las últimas jornadas por un esguince, está en condiciones de participar en la decisiva cita. A disposición del cuerpo técnico estarán los bases Guillem Arcos y Samu Barros, los exteriores Joey Reilly, Tavin Pierre, David Ramírez, Samu Franco, el alero Anthony Tsegakele y los interiores Imru Duke, Michael Okafor y Javi Menéndez.
El Círculo también espera el apoyo de la afición para sentir aliento en el filo de la navaja. «Sé que voy a contar también con el público de Gijón, espero que venga a ver un partido histórico ante un rival de gran nivel. Pero esta vez solo nos importa el Círculo Gijón, que nuestros jugadores estén concentrados, que estén con un extra de energía y que convirtamos ese juego tan bonito que tanta gente dice que practicamos en una gran victoria», remata Galán.
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