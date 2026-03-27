Comida anual de los ex del Revillagigedo
Exjugadores y exentrenadores del desaparecido Revillagigedo celebran hoy la comida anual de confraternización que esta vez se celebrará en el restaurante Savannah. Por las filas del conjunto del Natahoyo, conocido como el Gedo, pasaron jugadores Juan Prendes, Alejandro, Nacho Cases, Real, Luis Cuenca, Puerta, Xabel o Viti.
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