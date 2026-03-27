El equipo revelación en Primera FEB quiere más: el Alimerka Oviedo Baloncesto busca en Menorca su sexta victoria seguida
El equipo de Oviedo visita una pista muy complicada en su mejor racha desde hace más de cinco años y con el objetivo de asegurarse el play-off: "Queremos competir cada partido"
El Alimerka Oviedo visita este sábado (19:30 horas) una cancha complicada, la del Hestia Menorca, un aspirante a disputar el play-off de ascenso a la ACB que ganó (67-75) al conjunto asturiano en el partido de ida disputado en el Palacio de los Deportes. Lo positivo para el cuadro carbayón es que llega a este encuentro en el mejor momento de la temporada y en una racha que hacía más de un lustro que no conseguía: lleva cinco victorias seguidas y está en un momento de forma y juego que han convertido a los de Javi Rodríguez en la gran revelación de la competición.
El nivel defensivo, su valentía a la hora de encarar los partidos y su juego colectivo hacen que el equipo de Oviedo sea ahora mismo el más alabado de Primera FEB, especialmente tratándose de uno de los presupuestos más humildes de la categoría, al que todos colocaban como un claro aspirante a luchar por la permanencia. Lejos de eso, está, con 14 victorias, salvado matemáticamente, situado en sexta posición y con una renta de tres victorias sobre el décimo, el Ourense, el primer equipo que en estos momentos se quedaría fuera de esa lucha por el ascenso a la ACB.
El mejor momento de la temporada
Otra buena nueva para el equipo de Oviedo es que recupera a Marques Townes, su máximo anotador y su jugador más valorado. Su ausencia en la anterior jornada, en la victoria (69-95) ante Fibwi, fue compensada por la gran actuación de Greg Parham, que anotó 31 puntos. Si bien, da la sensación de que todos en el equipo están ahora en un gran momento de juego: Robert Cosialls y Alonso Faure están haciéndose muy fuertes en el juego interior, Dan Duscak está excelso en la posición de base, Lobaco está teniendo una regularidad espectacular en anotación y en defensa, Shelist y Nwaokorie están aportando energía y capacidad de rebote y el canterano Jorge Arias rindiendo por encima de lo esperado en los minutos que tiene en pista.
Javi Rodríguez, que ha renovado por otras tres temporadas como entrenador del equipo de Oviedo, reconocía que deben estar "contentos" pero no por el momento actual sino "por todo el año": "Estamos en una situación inmejorable de cara a lo que queda por jugar, es consecuencia del esfuerzo y del trabajo que hacemos desde hace muchos meses", añadía. Eso sí, advertía de que "hay que seguir". "Nos centramos en el siguiente partido, ahora tenemos un duelo complicadísimo en Menorca, un rival con mucho talento, solo queremos competir cada partido y a partir de ahí ya veremos", explicaba.
Consolidar el sueño del play-off
El técnico gallego justifica la racha de victorias en que han ido mejorando en varias facetas: "El equipo ha mejorado mucho defensivamente, en los dos últimos partidos hemos hecho 40 minutos bastante constantes en defensa, jugando bien en ataque, con fluidez, compartiendo el balón, ahora es el momento de refrendarlo, no olvidar lo que nos ha llevado hasta aquí y seguir siendo fieles a nuestra identidad y a nuestro estilo de juego".
Tras este encuentro, el Alimerka Oviedo disputará dos encuentros seguidos en casa, ante HLA Alicante y Flexicar Fuenlabrada, que pueden ser claves para certificar ese sueño de disputar el play-off de ascenso en la temporada en la que el OCB ha aterrizado en el Palacio de los Deportes. En esas gradas, resume Javi Rodríguez, está el gran objetivo de la temporada: "Tenemos que ser cada vez más gente".
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