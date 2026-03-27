Gijón, epicentro del hockey patines nacional

Un momento del sorteo de la Copa de la Reina, en El Molinón / Marcos León

Esta semana hemos presentado oficialmente la Copa de la Reina de hockey, que se celebrará en Gijón del 14 al 17 de mayo, consolidándose como una de las grandes citas del calendario deportivo nacional.

Se trata de un evento de primer nivel que reunirá a los mejores equipos del país y volverá a situar a la ciudad en el epicentro del hockey sobre patines. Nuestras jugadoras del Telecable afrontan la competición como firmes candidatas, con ambición e ilusión, y contarán, por supuesto, con el respaldo de una afición entregada que, a buen seguro, llenará las gradas.

Tras el éxito reciente del Gijón Premier Padel, que durante varios días llenó el Palacio de los Deportes y generó un gran impacto en la ciudad, Gijón vuelve a demostrar su capacidad y atractivo para albergar grandes competiciones.

Nada de esto ocurre por casualidad. Detrás de la llegada de eventos de esta magnitud hay meses de trabajo, negociación y coordinación institucional. En este sentido, es necesario destacar el esfuerzo del Ayuntamiento y el firme compromiso de nuestro equipo de gobierno para consolidar a Gijón como sede habitual de grandes eventos deportivos. Ha sido especialmente relevante la labor del Patronato Deportivo Municipal, que ha liderado las gestiones para traer este torneo a la ciudad, aunando esfuerzos y demostrando que, cuando hay voluntad política y una gestión eficaz, los resultados llegan.

Gijón, referente deportivo en crecimiento

La apuesta por atraer grandes eventos deportivos formaba parte del compromiso electoral del Partido Popular para Gijón, y hoy podemos afirmar que se está cumpliendo. Nuestro objetivo es claro: situar a la ciudad en el mapa del deporte nacional e internacional, al tiempo que dinamizamos la economía local, impulsamos el turismo y reforzamos la proyección exterior de Gijón.

Y la cosa no acaba aquí: tras el pádel y el hockey patines, este mes de agosto, como cada año, nuestro Concurso Hípico Internacional regresará cargado de mejoras y sorpresas, consolidándose como el gran referente deportivo y social del verano gijonés.

Gijón está demostrando que quiere y puede ser sede de grandes acontecimientos. Con trabajo, compromiso y ambición, seguimos avanzando para que el deporte se convierta en una de nuestras principales señas de identidad.