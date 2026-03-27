Octava victoria seguida de Pablo Carreño, semifinalista en el Challenger de Alicante
El jugador gijonés derrotó en tres sets a Pedro Martínez en el Club de Tenis Montemar, mostrando su buen momento de forma
Pablo Carreño sigue emitiendo señales de que está recuperando poco a poco su forma. Si el triunfo en el Challenger de Murcia, derrotando en la final a Roberto Carballés, le permitió volver a entrar entre los cien primeros del ranking de la ATP, el jugador gijonés está también en semifinales del Challenger de Alicante tras derrotar al valenciano Pedro Martínez en tres sets (6-4, 4-6 y 6-4). Es el octavo triunfo consecutivo del tenista asturiano, que para acceder a los cuartos de final tuvo que remontar un partido que se le puso muy complicado ante Alejo Sánchez (3-6, 7-5 y 6-3).
Pedro Martínez, otro jugador que busca el camino de vuelta a los cien primeros del mundo, no parecía un rival sencillo para el gijonés, que sin embargo se mostró muy sólido durante todo el partido, fuerte en el saque y atento a los errores del rival. Dominó el primer set con solvencia, y cuando estaba cerca de decantar también a su favor el segundo llegó el golpe de Martínez, que igualó la contienda. Sereno, Carreño rompió el saque del valenciano en el tercer juego y remó con viento a favor en la recta final. Tuvo un susto cuando sirviendo para el 6-4 vio cómo Martínez se colocaba 15-40, pero el resto de puntos del partido fueron ya cosa del gijonés.
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