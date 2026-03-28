¡El Alimerka Oviedo Baloncesto iguala la mejor racha de su historia en Primera FEB!: gana al Menorca 65-72 y lleva ya seis victorias consecutivas

Se agotan los calificativos para lo que está haciendo el Alimerka Oviedo Baloncesto esta temporada en Primera FEB. El equipo de Javi Rodríguez superó al potente Hestia Menorca y sumó su sexta victoria consecutiva, igualando la mejor racha de su historia en esta categoría, que lograron precisamente en la primera etapa del técnico gallego en el banquillo azul, entre las jornadas 23 y 28 de la temporada 2018-19. Esta victoria, la decimoquinta de la temporada, les deja muy cerca de asegurarse la disputa del play-off de ascenso a la ACB.

Un equipo en estado de gracia

El Alimerka Oviedo Baloncesto ganó un partido de los que en teoría peor se le dan, muy rocoso, con poco ritmo de anotación, espeso por momentos, pero en el que tuvieron la lucidez y el saber estar suficiente como para llevarse el gato al agua en el último cuarto, al que el partido llegó empatado a 51 puntos. Se cumplió eso de que, cuando la flecha de un equipo va hacia arriba, los detalles acaban favoreciéndole y todo parece ir de cara para el conjunto asturiano. Les quedan ahora seis partidos, cuatro de ellos en casa, y tiene una ventaja de cuatro victorias con el primer equipo que se queda fuera de esa lucha por el ascenso, que ahora es el Zamora.

Un inicio marcado por el triple

El partido comenzó con un Alimerka acertado en el lanzamiento de tres, que fue su principal opción en ataque, quizás en exceso, pero a Oviedo le costó durante todo el partido encontrar a sus interiores, con un Hestia Menorca que cortó muy bien las líneas de pase a Faure y que igualó al OCB en la pelea por el rebote. Salvo una preciosa canasta de Cosialls, el acierto de Lobaco, otra vez excelso tanto en ataque como en defensa, fue la clave para que el equipo visitante se fuera cuatro arriba (17-21) al final del primer cuarto.

Sufrimiento antes del descanso

El segundo fue un sufrimiento constante, con un Menorca muy serio que cortocircuitó al OCB, que supo al menos aguantar el tirón en defensa, pero que poco a poco fue viendo cómo el equipo local, liderado por un fantástico Littleson, iba abriendo una grieta en el marcador. Demasiadas pérdidas del equipo de Oviedo en un partido que se podía cortar con un cuchillo de lo espeso que se estaba volviendo. Casi sólido. Un triplazo del propio Littleson sobre la bocina llevó el choque al descanso con una renta de cinco puntos para el equipo insular (39-34).

La reacción tras el paso por vestuarios

El equipo de Oviedo salió de otra manera al tercer cuarto, cuidando algo mejor el balón y adaptándose a la propuesta de su rival. Si había que bajar al barro se bajaba. Townes se fue entonando, pero Littleson seguía golpeando para mantener esa renta de en torno a los cinco puntos para los de casa. Pero fue Dan Duscak, uno de los jugadores más en forma del equipo y sin duda uno de los más lúcidos, el que fue cambiando el partido. El final del tercer cuarto fue suyo y eso permitió a Oviedo llegar empatado al último parcial. Partido nuevo en el cuarto que más le gusta al OCB.

Un triunfo clave para el play-off

La iniciativa ya era de Oviedo, con un Littleson que apareció menos, en parte por la gran defensa que le hicieron entre Duscak y Lobaco, y con un Oviedo que por fin encontró algunas acciones de sus interiores para sumar. Un triple de un fantástico Lobaco a 5:47 del final empezó a romper el partido (57-61) y otro del zaragozano lo encarriló a 3:27 (59-65). Respondió Lobo en Menorca con otro triple y apareció Hermanson para de nuevo estirar la renta a seis puntos (62-68) cuando quedaban 2:50 para acabar. Un rebote espectacular en ataque de Cosialls medio finiquitó un choque en el que al final Oviedo perdió una pequeña batalla.

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El Palacio dictará sentencia

A ocho segundos, ganaba por siete puntos (65-72) y Menorca ganó en Oviedo por ocho (63-71), por lo que el tiro errado de Townes impide que Oviedo gane el basket-average a un equipo que va a estar peleando con el OCB por esos puestos de play-off. Mal menor, muy menor, para un Oviedo que ahora vuelve a casa, al Palacio, donde jugará de manera consecutiva ante Alicante y Fuenlabrada, dos duros rivales ante los que tratará de alargar su espectacular racha y asegurarse el play-off. El temporadón está siendo de escándalo.