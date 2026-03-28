Arrancan en Avilés los Nacionales, con más de 1.800 deportistas
Avilés será, durante este fin de semana, la capital nacional del duatlón. Más de 1.800 deportistas participan en el Campeonato de España de duatlón cadete, juvenil y júnior, y la tercera jornada de la Liga Nacional de Clubes de Talentos de Triatlón. Además, también se disputará el Nacional por relevos de Talentos y el Regional de la especialidad, prueba puntuable para el Ranking Nacional. Ayer se entregaron los dorsales y se presentó el matasellado de las postales oficiales por parte del histórico Grupo Filatélico de Avilés.
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