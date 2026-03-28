Carreño, pletórico, remonta ante el favorito Ofner (3-6, 6-3 y 6-4) y se planta en la final del Challenger de Alicante
El jugador asturiano consolida su posición entre los cien primeros del mundo tras un igualadísimo partido contra el austriaco, al que tuvo que romper el servicio en varias ocasiones durante el tercer set
Suma y sigue para Pablo Carreño, que afianza su reconquistada posición entre los cien primeros del mundo clasificándose para la final del Challenger de Alicante. Para ello, tuvo que doblegar la tenaz resistencia de Sebastian Ofner, que partía como el primer favorito del cuadro y que ganó el primer set por 6-3. Sin embargo, el gijonés demostró su buen momento de forma firmando una gran remontada en las dos mangas siguientes, en un partido de igualdad máxima.
Momento clave
El momento clave del segundo set llegó en el octavo juego, cuando Carreño fue capaz de romper el servicio del austriaco para colocarse 5-3 y resolver en el siguiente juego, apoyándose en el saque. Con la moral reafirmada, el tenista asturiano se lanzó a por todas en el tercer set, que resultó una montaña rusa. Carreño volvió a romper el servicio de Ofner en el tercer juego, después de que su rival le igualase un 0-40 y la primera ventaja posterior. Después, con muchos apuros, consolidó la ventaja al servicio para situarse 3-1. Para entonces, Ofner ya había demostrado que no iba a regalar el partido, y de hecho devolvió la rotura al asturiano en el sexto juego. El partido enloqueció y a ese servicio roto siguieron otros tres consecutivos, que situaron a Carreño con 5-4 y servicio para ganar el partido. Y lo ganó, aunque de nuevo tuvo que recurrir a varias ventajas tras el deuce. El rival de Carreño en la final del torneo que se celebra sobre tierra en el Club Montemar será el ganador de la otra semifinal entre Pablo Llamas y Roman Safiullin.
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