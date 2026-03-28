El colegio gijonés de la Inmaculada celebra su torneo infantil
Seiscientos deportistas de 13 y 14 años de voleibol, baloncesto y fútbol tomarán parte este fin de semana en el torneo internacional infantil del colegio gijonés de la Inmaculada. Una cita que se remonta a 1986 y que solamente se paró por la pandemia, con participantes ilustres como la Jugoplastika de baloncesto y la Metaloplastika de balonmano.
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