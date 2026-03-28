Día clave para el Siroko, que se salvaría si vence o lo hace el ADBA
El Siroko Gijón tiene la jornada de hoy marcada en rojo en su calendario. Visita a partir de las 19.30 horas la pista del Cortegada, y tanto un triunfo suyo como una derrota del Arxil pontevedrés ante el ADBA avilesino significará la salvación en su primer año de andadura en Liga Femenina 2. Descienden a categoría nacional los tres últimos clasificados, y el antepenúltimo puesto lo ocupa el Arxil, a tres triunfos de un Siroko que tiene que jugar en pista gallega y que perdió en la prórroga en la primera vuelta. El equipo gijonés no lo tendrá fácil porque el Cortegada ha demostrado ser uno de los conjuntos más fiables del grupo. Por su parte, el Abril ADBA Sanfer, ya tranquilo, intentará escalar posiciones con una victoria que ayudaría al equipo gijonés.
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