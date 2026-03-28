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El Fenómeno se sube de nuevo a la jaula de la UFC: el peligroso rival que enfrentará el gijonés Joel Álvarez

El Fenómeno buscará su segunda victoria en el peso wélter desde que dio el salto desde el peso ligero

Joel Álvarez, tras noquear a Drakkar Klose. ARTES MARCIALES MIXTAS. MMA. UFC

Joel Álvarez, tras noquear a Drakkar Klose. ARTES MARCIALES MIXTAS. MMA. UFC / Eurosport.es

Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

Buenas noticias para las artes marciales mixtas asturianas. El gijonés Joel Álvarez ya tiene fijada una nueva pelea en la UFC. Se medirá al ucraniano Yaroslav Amosov en Newark, Nueva Jersey, el próximo 9 de mayo. El Fenómeno buscará su segunda victoria en el peso wélter desde que dio el salto desde el peso ligero, y su novena victoria en la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo.

Álvarez, que acaba de ser padre por segunda vez, lleva sin subirse a la jaula desde octubre de 2025, cuando venció a Vicente Luque en un enfrentamiento polémico que terminó con la racha de finalizaciones del asturiano. Ahora se medirá a Amosov, excampeón de Bellator, otra compañía de artes marciales mixtas, y que tiene un impresionante récord de 29-1.

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