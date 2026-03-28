Un hueso para el debut casero de Juan Moreno con el Confía Base
"Pedimos a la afición que esté ahí", dice el nuevo técnico antes de medirse al Burgos
N. L.
Oviedo
El nuevo entrenador del Confía Base, Juan Moreno, debuta en Vallobín tras el empate conseguido en la jornada anterior en la pista del Cisne, que mantiene al equipo ovetense fuera de los puestos de descenso a falta de seis jornadas para el final de la competición. El estreno casero de Moreno se prevé mucho más duro, con la visita del San Pablo Burgos, tercero y que apura sus opciones de disputar el ascenso directo a la Liga Asobal. La cita, a las 18.30 horas en Vallobín.
"Se han empatado muchos partidos. Pedimos a la afición que esté ahí, respirando a nuestro lado. A poco que sumemos, todos, seguro que las victorias caerán de nuestro lado", apunta Moreno antes del su debut en casa.
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