El Lobas Oviedo, a por un paso decisivo para subir a la máxima categoría femenina del balonmano español

El Florida Arena espera este sabado (20 horas) un ambiente de partido grande para el choque entre el Lobas Oviedo y el Vino Doña Berenguela Bolaños, con serias opciones de ascenso a la élite femenina del balonmano para el equipo que salga vencedor. Nunca estuvo tan igualada la lucha por los dos puestos que dan derecho a jugar la próxima campaña en la Liga Guerreras Iberdrola, y esta jornada presenta dos duelos directos entre los implicados.

Con 32 puntos, el conjunto ovetense marcha segundo compartiendo la cabeza con el Soliss Pozuelo de Calatrava, pero solo tiene dos puntos más que su rival de esta jornada, que cierra el quinteto de aspirantes al ascenso. Entre medias, empatados a 31 puntos, están el Rahi Sepisur Córdoba y el Zuazo, que precisamente se enfrentan mañana en tierras andaluzas.

Las cartas están sobre la mesa. Una victoria permitiría a las Lobas dejar a cuatro puntos de distancia al Vino Doña Berenguela Bolaños cuando solo restarían ocho en juego. Por el contrario, una derrota haría que las azules dejaran de depender de sí mismas para subir de categoría.

Un partido clave por el ascenso

La plantilla azul y su entrenador, Manolo Díaz, son conscientes de la trascendencia del encuentro. "Es un partido en el que nos va la vida, como todos los que quedan, van a ser cinco auténticas finales", apunta el técnico del conjunto azul, que añade que la cita, "por la situación en la tabla y los puntos, se antoja prácticamente definitiva, aunque no lo sea matemáticamente".

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El entrenador asturiano advierte a su vez de la dificultad de conseguir ascender: "No hay más que ver la clasificación, no puede estar más apretada una Liga". "Sabemos que es muy difícil, pero también somos conscientes de nuestro poder; nuestro poder es el grupo y en ese aspecto tenemos un grupo de 10 no, de 11", añadía.