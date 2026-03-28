Marifé Cuervo, jueza jubilada, homenajeada en la Gala Asturiana

María Fernanda "Marifé" Cuervo Muñiz, jueza internacional y presidenta del Comité Internacional de Jueces de la Real Federación de Hípica de España hasta su jubilación, recibirá hoy el galardón de honor en la Gala Hípica Asturiana, programada a las 19.30 horas en Somió Park. En el acto se distinguirá también a todos los deportistas destacados en Campeonatos de España y de Asturias.