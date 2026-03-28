El olayista Mario Méndez, 22º en los 10 k de la Copa del Mundo
Sabor agridulce el que le quedó al vigués Mario Méndez, nadador del Santa Olaya, en la prueba de los 10 kilómetros de la Copa del Mundo de aguas abiertas, celebrada en Egipto. Méndez terminó en el puesto 22º con un tiempo de 1:51:26 en la prueba reina. "Le ha costado al final, pero de aquí sacaremos cosas para aprender", apunta el staff. María de Valdés, cuarta, se quedó a un paso del podio.
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