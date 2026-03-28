Pablo Carpio, presidente de la Federación Española de Béisbol y Sófbol: "En Asturias se trabaja bien, falta un equipo en División de Honor"

Mientras centra sus esfuerzos en facilitar la participación de las selecciones españolas de béisbol y sófbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el presidente de la Federación Española, Pablo Carpio (Pamplona, 58 años) ha hecho un hueco para asistir hoy en Gijón a la gala de la federación asturiana. El acto, a partir de las 20.30 horas en La Hacienda de La Llorea, servirá para distinguir a los más destacados del pasado 2025. Carpio hace un paréntesis en su labor docente para atender telefónicamente a LA NUEVA ESPAÑA antes de viajar al Principado.

¿Viene mucho por Asturias?

Bueno, alguna vez. He estado en campeonatos de clubes cuando era entrenador, con la selección navarra cuando era presidente de la Federación Navarra, en un Campeonato de Europa que hubo allí hace años... En esta ocasión acudo a la gala asturiana invitado por su presidenta, Cristina Tuya. Es un placer y una alegría, intento estar en todas las que puedo y me invitan. Es un día muy bonito de celebración de todo el trabajo que se hace.

¿Qué nivel de béisbol tiene Asturias en relación con la media nacional?

Es una comunidad que tiene mucha experiencia en la organización de competiciones y muchos clubes de béisbol, y me consta que en los últimos años Cristina está trabajando con intensidad para desarrollar el sófbol, la modalidad básicamente femenina. Es verdad que en la División de Honor todavía no hay un equipo de béisbol o sófbol de la comunidad. Hay equipos que están trabajando bien, Llano, Orioles, Junior...

Siendo un deporte tan minoritario, me imagino que la captación es una gran batalla.

Sí, pasa en todos los sitios. Los chavales no van a apuntarse al béisbol o a sófbol de manera autónoma, hay que ir a buscarlos. Eso nos corresponde a todos, federaciones autonómicas y clubes, hay que acudir a los colegios, hacer actividades de promoción, torneos interescolares, celebrar días del deporte en la plaza principal... hay muchas actividades que se pueden hacer y que normalmente tienen resultado, pero que implican mucho trabajo y mucho compromiso. En nuestro país hay una gran importancia de la comunidad latina y ellos sí vienen con una cultura de béisbol, gente con muchísimo talento que hay que saber aprovechar e incorporar a los equipos y a las estructuras técnicas.

¿Es el béisbol un deporte en expansión?

Vamos creciendo en número de equipos afiliados. También en una nueva modalidad que ha surgido que es el béisbol five, una modalidad urbana con cinco jugadores en el campo y equipos de ocho en los que tiene que haber igualdad de jugadores y jugadoras y que se juega en campos de 18 metros cuadrados, muy pequeños. Ofrece muchas posibilidades porque no es necesario tener una gran instalación y eso está bien porque, por ejemplo, se puede jugar en polideportivos, y eso ayuda mucho en sitios como Asturias o Navarra, donde muchas veces la meteorología no ayuda.

El béisbol y el sófbol vuelven a formar parte del programa de los Juegos en Los Ángeles. ¿Qué expectativa tienen?

Que volvieran al programa olímpico fue una excelente noticia en su momento. Muchos creemos que jamás deberían salir de él porque, quitando el fútbol, pocos otros deportes hay tan globales. Aquí no se conoce mucho, pero en toda Asia, en toda América, arrasa. Tenemos mucha ilusión y trabajamos para que nuestras selecciones estén presentes.

¿Y qué posibilidades hay de que estén? Los Juegos son muy restrictivos.

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Recientemente hemos conseguido, después de un trabajo institucional muy intenso, que en octubre se vaya a celebrar en Barcelona un "qualifier". España debería estar entre los dos primeros para ir al Premier 12 y allí ser el primer equipo europeo. También estamos intentando acoger el "qualifier" femenino para intentar ganar el pase. Al menos tener el primer paso garantizado, estar en el "qualifier", pero será complicadísimo. Sería muy positivo poder estar en Los Ángeles.