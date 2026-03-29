Alberto Ordóñez gana en Nava el Rally de la Sidra
El de Bimenes se impuso con su Citroën C3 Rally2 a Mora (Fabia N5) y a Daniel Alonso (Focus WRC)
J. B. Pino
Bicampeón de Asturias en 2025, Alberto Ordóñez ganó ayer la quinta edición del Rally de la Sidra, primera cita de la temporada regional de rallies. Ordóñez (Bimenes, 1990) con un Citroën C3 Rally2, y copilotado por Pablo Sánchez, se impuso al moscón José M. Mora (Fabia N5) por un margen de 26,5 segundos. La tercera plaza fue para el avilesino Daniel Alonso (Focus WRC). Tras un inicio de carrera dominada por Mora por la tarde Ordóñez remontó y se anotó otra victoria este año. Algo similar ocurrió con Emilio Arias (Fiesta N5), que por la mañana peleaba con Alonso por la tercera plaza y cedió por la tarde ante el avilesino, que acertó con la elección de neumáticos bajo la pertinaz llovizna. A espaldas de Arias acabó Manuel García (C3 Rally2), que daba paso al primer 2RM, el 205 de Rodrigo Beteta, que superó a César Palacio (Clio RS). Entre ambos 2RM finalizó Iván Suárez con un Fabia R5. Por seguridad, la organización suspendió la octava y última cronometrada, muy deslizante en algunos sitios por la presencia de aceite.
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