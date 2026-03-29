El Alimerka Oviedo Baloncesto quiere su premio: este es el camino de la revelación de Primera FEB para jugar el play-off

El Alimerka Oviedo va a lo suyo, siguiendo un camino que le está llevando al éxito y a convertirse en la gran revelación de la Primera FEB, pero sin perder de vista que aún le quedan obstáculos que superar hasta el final de la liga regular y sabiendo que el primer paso para extraviarse es el exceso de confianza.

Seis victorias que disparan la ilusión

Es cierto que seis victorias seguidas son una marca espectacular, que iguala la mayor en la historia del club en Primera FEB (temporada 2018-19) y que les colocan en una muy buena posición para disputar el play-off de ascenso a la ACB, pero también lo es que por delante les quedan partidos de mucha dificultad, ante rivales directos, con plantillas confeccionadas con presupuestos mucho mayores, como los dos que tiene ahora de manera consecutiva en el Palacio de los Deportes de Oviedo: el HLA Alicante el domingo (12:00 horas) y el Flexicar Fuenlabrada el sábado siguiente (19:00 horas).

El factor casa, clave en la recta final

Una de las ventajas que tiene el Alimerka Oviedo en esa pelea por el play-off es que encara el tramo decisivo con cuatro victorias de ventaja sobre el décimo, el Caja Rural Zamora, y que de los seis partidos que le quedan por disputar, cuatro los tiene en casa. Una estimación realista estaría en que la clasificación pase por ganar dos de esos seis partidos, lo que le permitiría alcanzar las 17 victorias. La pasada temporada, el noveno clasificado acabó con quince triunfos, los mismos que tiene ahora el conjunto asturiano, por lo que todo hace indicar que este año será necesaria al menos una victoria más y puede que incluso dos.

La buena marcha del OCB, el calendario favorable y el nivel de juego le permiten soñar también con disputar ese play-off de ascenso con el factor cancha a su favor, para lo que necesitaría acabar entre los cuatro primeros si el Estudiantes queda por detrás (ya que el conjunto madrileño sería segundo por la Copa España) o entre los cinco primeros si termina por delante.

Un equipo coral que marca diferencias

El Alimerka ha sumado en esta segunda vuelta siete victorias, cinco de ellas a domicilio, algo de enorme mérito en una categoría tan exigente. Este OCB ha sido por momentos un auténtico rodillo, con triunfos especialmente brillantes ante Gipuzkoa (90-71) y Fibwi Palma (69-95), donde desplegó un baloncesto de altísimo nivel.

Alimerka Oviedo Gipuzkoa / Mario Canteli

Una de las grandes virtudes del equipo de Oviedo es su juego colectivo, con todos los jugadores asumiendo su rol y ejecutándolo bajo las órdenes de un entrenador en el que confían ciegamente. Ese funcionamiento coral les convierte en una de las mejores defensas de la Liga y en un equipo que apuesta por un estilo rápido, dinámico y valiente en ataque.

Lobaco lidera el sueño del play-off

Dentro de ese bloque, destacan nombres propios como Raúl Lobaco, el capitán, que vive su tercera temporada consecutiva en el conjunto azul. El escolta se ha consolidado como una de las grandes sensaciones de la Primera FEB, siendo uno de los máximos anotadores, de los que más triples convierte, de los más valorados y también uno de los mejores defensores.

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En la última victoria, Lobaco lideró al equipo con 18 puntos, anotando triples decisivos en el triunfo ante el Hestia Menorca (65-72). El zaragozano es, junto a Townes y Parham, uno de los jugadores del Alimerka Oviedo que ha sido MVP en alguna jornada de la Liga. Un líder para un equipo que tiene hambre de gloria y que quiere certificar el play-off junto a su afición en el Palacio de los Deportes de Oviedo.