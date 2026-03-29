Andrea Trigo y Miguel Arbesú, campeones de Asturias en la primera jornada de la fiesta del duatlón en Avilés
Diego Gasent y Alba Núñez se llevan el nacional de talentos en categoría junior
N. L.
Avilés acogió ayer la primera jornada del Campeonato de España de Duatlón Talentos, distancia SuperSprint. También se celebró el XIII Duatlón de Avilés, con Andrea Trigo y Miguel Arbesú proclamándose campeones absolutos de Asturias.
En la categoría cadete, Irene García se impuso con un tiempo de 34:40, por delante de Adriana Solanes, del Triatló Gandía; y Noa Sancho, del Stadium Casablanca Mapei. La clasificación masculina ofrecía a Jeyden Jael Silva como ganador con un registro de 30:52, por delante de Marco Hernández, del Ecosport Alcobendas; y Jorge Burgos, del Transnatur Triatlón Europa. Por equipos femeninos la victoria fue para el Deportivo Delikia, la segunda posición para el Aptri Universidad de Oviedo y la tercera para Tragaleguas.org. La clasificación de equipos masculinos tenía en el pódium al Triatlón Laguna de Duero, Deportivo Delikia y Adesavi San Vicente Triatlón.
La categoría juvenil individual femenina se la anotaba María Romero, del Triatlón Squali Carabanchel, con un tiempo de 34:10, por delante de Helena Negro, del Triatlón Albacete Res, y Alba Guerrero, del Squali Carabanchel. En la clasificación masculina dominaba Luis Piña, del Delikia, con un registro de 29:22, por delante de Roger Sánchez, del Katoa Barcelona, y Víctor Fernández, del Laguna de Duero. Por equipos, pódium femenino para Squali Carabanchel, Albacete Res y Diablillos de Rivas; y masculino para Deportivo Delikia, Tribarros Villafranca y CNB VAS Project.
Alba Núñez, del Cidade de Lugo Fluvial, con un tiempo de 33:43, logró el título júnior, por delante de su compañera de equipo Luz Ferrández, y de Lucía Castelló, de Diablillos de Rivas. En la categoría masculina la victoria fue para Diego Gasent, del CEA Bétera, en 30:02, superando a Marcos Roger (Tripuçol) y Asier Fernández (Albacete Res). Por equipos, pódium en féminas para Cidade de Lugo Fluvial, Albacete Res y Saltoki Trikideak; y masculino para Tripuçol, Albacete Res y Saltoki Trikideak.
Andrea Trigo (1:02:32), del Deportivo Delikia, y Miguel Arbesú, del Náutico de Narón, con 54:22, lograron el regional en categoría absoluta, ganando además el XIII Duatlón Avilés. En segunda posición del campeonato regional entraban Jessica López (Triatlón Oviedo) y Manuel Pozuelo (Triatlón Ferrol), y el bronce era para Jimena Artímez (Triatlón Lugones) y Daniel Hernando (Triatlón Oviedo). La segunda plaza del Duatlón de Avilés fue para Sheila Álvarez, del Ecosport Alcobendas. Triatlón Oviedo, Triatlón Lugones y Aptri Universidad de Oviedo ocupaban el pódium femenino por equipos. El masculino fue para Triatlón Oviedo, Universidad de Oviedo y Castrillón Triatlón.
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