El Balonmano Gijón resuelve al final ante el Fuentes Carrionas (30-27)
N. L.
Gijón
Unos minutos finales de mayor seriedad defensiva y acierto en los lanzamientos claves permitió al Balonmano Gijón imponerse al Fuentes Carrionas por 30-27, en un encuentro en el que las gijonesas fueron siempre por delante. El BMG, séptimo con 22 puntos y atascado en la zona media, disfrutará ahora de dos semanas de descanso antes de disputar la penúltima jornada en la cancha del Cañiza.
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