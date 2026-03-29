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El Balonmano Gijón resuelve al final ante el Fuentes Carrionas (30-27)

N. L.

Gijón

Unos minutos finales de mayor seriedad defensiva y acierto en los lanzamientos claves permitió al Balonmano Gijón imponerse al Fuentes Carrionas por 30-27, en un encuentro en el que las gijonesas fueron siempre por delante. El BMG, séptimo con 22 puntos y atascado en la zona media, disfrutará ahora de dos semanas de descanso antes de disputar la penúltima jornada en la cancha del Cañiza.

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