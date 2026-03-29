Derrotas del ADBA y el Siroko, que ha de esperar por la salvación
Los dos equipos asturianos de Liga Femenina 2 jugaban por intereses comunes esta jornada, ya que el triunfo del Abril ADBA Sanfer en la pista del Arxil daba la permanencia matemática al Siroko Gijón, que jugaba en la cancha del Cortegada. También la victoria gijonesa hubiera servido para certificar la continuidad del Siroko en Liga Femenina 2 en su primer año de vida, pero la jornada del sábado arrojó la derrota de ambos conjuntos. El Siroko al menos plantó batalla en la primera parte al Cortegada, situado en la parte alta de la tabla, aunque cayó con claridad en la segunda parte (88-70). La plantilla avilesina sufrió una derrota de las que escuecen en su visita a Pontevedra (74-45), donde fue superada de principio a fin. Ambos conjuntos disputan el Jueves Santo los partidos aplazados hace quince días, los dos fuera de casa.
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