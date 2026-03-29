Emoción y fiesta en la gala anual de la Federación Hípica Asturiana
N. L.
Deportistas, entrenadores, directivos y colaboradores de la hípica asturiana celebraron anoche su gran fiesta anual en Somió Park, que incluyó la gala de entrega de distinciones, un cóctel, una cena y una sesión dj. Entre los homenajeados destacó la exjueza María Fernanda "Marifé" Cuervo, que hasta su jubilación era presidenta del Comité Internacional de Jueces de la Federación Española, recibió el galardón de honor por una trayectoria dedicada al deporte de los caballos. Destacado papel tuvo también el equipo que logró la primera medalla de oro en ponis C, formado por Ana Castro, Carlota González, Marcos Fernández y Catalina González. Por el estado desfilaron decenas de deportistas, entre ellos todos los que consiguieron medallas en los campeonatos de España, como fue el caso de Covadonga Álvarez, plata en doma paralímpica, y los tres primeros de todas las categorías de los Campeonatos de Asturias de salto de obstáculos, raid y doma. De igual manera, se premió a los caballos jóvenes. La masiva asistencia fue el respaldo soñado para un acto a medio camino entre la emoción y la fiesta.
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