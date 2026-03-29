El Grupo de Primera Nacional de balonmano saca con apuros su partido en casa ante el Pereda
n. L.
Oviedo
El Grupo Covadonga fue el único equipo asturiano que ganó en la jornada sabatina de Primera División. Lo hizo en el Braulio García ante el Lafuente Pereda (35-30), con ciertos apuros y siete goles de Diego Fernández.
El Royal Premium gijonés y el Horizonte Atlética avilesino, cayeron respectivamente en las canchas del Camargo (28-27) y el Zamora (40-33). Los gijoneses perdieron una gran oportunidad de sumar su tercera victoria consecutiva, pero se les escapó al final. El Vetusta, por su parte, puede dar un paso decisivo para la salvación hoy en la pista del antepenúltimo, el Universidad de León.
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
- Me agarró por los pelos y me tiró al suelo mientras su perro atacaba al mío', dice la mujer herida en El Lauredal