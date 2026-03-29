El Grupo de Primera Nacional de balonmano saca con apuros su partido en casa ante el Pereda

El Grupo Covadonga fue el único equipo asturiano que ganó en la jornada sabatina de Primera División. Lo hizo en el Braulio García ante el Lafuente Pereda (35-30), con ciertos apuros y siete goles de Diego Fernández.

El Royal Premium gijonés y el Horizonte Atlética avilesino, cayeron respectivamente en las canchas del Camargo (28-27) y el Zamora (40-33). Los gijoneses perdieron una gran oportunidad de sumar su tercera victoria consecutiva, pero se les escapó al final. El Vetusta, por su parte, puede dar un paso decisivo para la salvación hoy en la pista del antepenúltimo, el Universidad de León.