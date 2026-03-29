Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: Nadie falla entre los aspirantes al ascenso a Tercera
Salvo el Sporting C, que empató, y el Andés, que descansó, los ocho primeros ganaron
La jornada de Primera Asturfútbol dejó pocas sorpresas. Solo dos de los ocho primeros de la clasificación se quedaron sin ganar: el Sporting C, que empató en el campo del Valdesoto, y el Andés, al que le tocaba descansar. Los otros seis ganaron sus partidos y mantienen en todo lo alto la batalla por subir.
En estos momentos, esa batalla la ganan el Sporting C, que sigue al frente de la tabla, el Andés, que se mantiene segundo, y el Condal, que aguanta en la tercera plaza. El conjunto de Noreña le saca dos puntos al TSK Roces, que el sábado logró remontar en su campo al Vallobín y que, en caso de que el Sporting Atlético no ascienda a Segunda Federación y deje sin posibilidad de subir al Sporting C, lograría ese ansiado ascenso de acabar la competición tal y como está ahora.
Pero ninguno se puede confiar porque por detrás llegan con fuerza el Astur, a tres puntos del Condal, el Hispano, a cuatro, el Ribadesella, a cinco, e incluso el Puerto de Vega, que está a siete, pero que llega en buena dinámica y con la aspiración de pelear por esas posiciones de privilegio hasta el final.
En tierra de nadie, lejos del ascenso y con un buen colchón sobre el descenso, se ha quedado un grupo de cinco equipos compuesto por San Claudio, Vallobín, Europa de Nava, Muros Balompié y Valdesoto.
A partir de ahí, Tineo, con 27 puntos, y Universidad y La Fresneda, con 26, tienen que cuidarse del Luarca, equipo que con 22 puntos está ya en puestos de descenso. Además, en caso de arrastres desde Tercera en el caso de que haya descensos de equipos asturianos en Segunda Federación podrían verse perjudicados. Barcia y Unión Comercial, por su parte, están en una situación complicada y lejos de la salvación.
Mosconia B, primer ascenso
El Mosconia B, equipo que se ha creado esta temporada, es el primero en ascender del fútbol asturiano. El filial del equipo de Grado certificó su ascenso a Segunda Asturfútbol después de ganar 1-4 a La Fresneda B.
El equipo que entrena Marcos Blanco lidera de una manera muy firme el grupo 2 de Tercera Asturfútbol y su ascenso ya es matemático. El equipo de Grado lo celebró por todo lo alto ayer tras ganar en el campo del conjunto sierense, al que superó de manera contundente. Curiosamente, la primera derrota del Mosconia B la sufrió la pasada jornada, cuando cayó 2-3 con el Siero B.
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