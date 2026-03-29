El Langreo sigue al alza: gana 1-0 al Salamanca y duerme fuera de los puestos de descenso

Langreo: Adrián Torre (2); Óscar Maza (2), Sergio Orviz (3), Liam López (3), Álex Menéndez (2), Juan López (3), Lucas Suárez (2), Diego Díaz (2), Pablo Pérez (2), Omar Álvarez (2) y Sergio Neira (3). Cambios: Iván González (1) por Lucas Suárez, min. 64. Borja Vicente (1) por Diego Díaz, min. 64. Pablo Barrientos (s.c.) por Pablo Pérez, min. 87. Dani Ojeda (s.c.) por Juan López, min. 87. Enol Rodríguez (s.c.) por Omar Álvarez, min. 89. Salamanca C.F.: Leo Mendes (2); Carlos Parra (1), Javi Murua (2), Óscar Marotias (2), Soule Gassama (1), Álex Alba (2), Carlos Cristeto (2), Aimar Barrera (3), Dani Hernández (2), Miguel Serrano (2) y Pablo Servetti (2). Cambios: Álex Gompi (1) por Miguel Serrano, min. 57. Javi Delgado (1) por Pablo Servetti, min. 57. Iván Casado (1) por Soule Gassama, min. 76. Pulpón (1) por Carlos Parra, min. 76. Abraham Nobrega (1) por Carlos Cristeto, min. 76. El gol: 1-0, min. 63: Sergio Neira. Árbitro: Pablo Ibáñez Campo (comité cántabro). Amonestó a Lucas Suárez y a Pablo Pérez, y al visitante Carlos Parra. Nuevo Ganzábal: unos 700 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Juan Carlos López Pérez, «Herrera», exjugador del UP Langreo y padre del jugador local Juan López, que salió al campo con la camiseta número 7 que portó su padre en el conjunto de Ganzábal.

Triunfo sufrido, pero reconfortante del UP Langreo, que a falta de lo que suceda en el resto de la jornada, que se disputa hoy, se coloca fuera de los puestos de descenso y confirma su mejoría. Llevan trece de los quince últimos puntos posibles.

El partido fue vistoso, con mucho en juego y cambios en los onces habituales en los dos bandos. El primer tiro a puerta fue para el equipo local, por medio de Omar Álvarez, y se fue rozando el palo. Respondió el Salamanca, por medio de Álex Alba. Al cuarto de hora la tuvo Sergio Neira en plancha de cabeza, pero el balón se fue rozando el larguero. Partido abierto en esta primera parte, en la que hubo dos ocasiones claras: una para los locales por medio de Álex Menéndez, que salvó el meta visitante, y otra para los visitantes de Aimar Barrera.

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Un gol decisivo para salir del descenso

En la segunda parte, el mismo protagonista se planta solo ante Adrián Torre, al que bate, pero se cruza Liam López para enviar a córner. Salió mejor el equipo de Salamanca en la segunda mitad, que tuvo varias ocasiones. Pero fue el Langreo el que se llevó el gato al agua tras un pase magistral de Diego Díaz, que controla Sergio Neira para ajustar abajo y hacer el gol que sería el de la victoria.