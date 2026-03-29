El Lealtad cae ante un rival directo y está casi descendido (0-2)

Lealtad: Enol (2), Mateo (2), Palomeque (1), Marcos Blanco (1), Arellano (2), Luisen (1), Riki (2), Samu Montes (2), Argüelles (2), Yerpes (1) y Nacho (1). Cambios: Saza (1) por Arellano, min. 60. Nico Pereira (2) por Nacho, min. 60. Cissé (1) por Palomeque, min. 70. Baba (2) por Riki, min. 70. Carlos Cid (2) por Yerpes, min.75. Burgos Promesas: Marc Sánchez (3), David (3), Daniel (1), Hugo (2), Jesús (1), Willian (2), Iván (2), Luka (1), Salvador (1), Hugo Cuenca (1) y Alejandro (2). Cambios: Ethan (2) por Hugo Cuenca, min. 38. Javier (1) por Iván, min. 46. Irian (1) por Salvador, min. 65. Hugo Rastrilla (2) por Alejandro, min. 65. Oussama (1) por David, min. 78. Goles: 0-1, min. 49: David. 0-2, min. 55: David. Árbitro: Oihan Aberrieta Larraona (comité vasco). Amonestó al local Argüelles y a los visitantes Hugo y Willian. Les Caleyes: unos 400 espectadores

El Lealtad de Villaviciosa sufrió una dura derrota ante el Burgos Promesas, no tanto por el resultado, sino por el cómo y lo que significa. El conjunto maliayo afrontaba una final ante un rival directo, que llegaba a la cita dos puntos por encima, y pese a ser superior durante gran parte del choque acabó derrotado por dos zarpazos seguidos al inicio de la segunda mitad. La derrota en Les Caleyes deja a los de Jorge Fernández muy cerca del descenso. A falta de quince puntos por jugarse, el Lealtad se encuentra a once del Marino, en play-out, y a doce del Rayo Cantabria, que marca la permanencia.

El encuentro comenzó con un Lealtad que dominaba el balón y que disfrutó de las mejores ocasiones para ponerse por delante. Sin embargo, la falta de acierto en los momentos clave les condenó. El primer acercamiento con peligro fue a través de Samu Montes y, poco después, un remate de Yerpes se estrelló en el lateral de la red. La más clara, eso sí, llegaría superada la media hora de juego. El disparo de Montes se fue directamente al fondo de la red, pero el línea levantó la bandera y el tanto fue anulado por un ajustado fuera de juego. Ambos equipos se fueron después a vestuarios con la sensación de que los locales estaban mejor, aún sin rastro de un Burgos Promesas que aprovecharía su momento al inicio de la segunda mitad.

Los visitantes tan solo tardarían cuatro minutos en asestar un golpe casi definitivo para el Lealtad. El lateral David emergió por la zona central y, desde fuera del área, envió un zapatazo a la escuadra para adelantar al filial burgalés. El tanto fue duro de digerir para un Lealtad que había salido en la segunda parte en busca del triunfo, y los blanquinegros lo aprovecharon para ampliar la ventaja tan solo cinco minutos después. De nuevo David, el mejor del partido, sorprendió a Enol con un remate raso –también desde fuera del área– que se coló en su portería para poner tierra de por medio en el marcador y ampliar la diferencia.

A partir de ahí, los visitantes volvieron a resguardarse en su propio campo y apenas inquietaron la portería rival. Por su parte, el Lealtad siguió apretando, aunque con ocasiones menos claras que en el primer tiempo. Aún así, su portero –otro de los más destacados– completó una gran actuación para evitar que los locales se volvieran a meter en el partido.

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Golpe casi definitivo en Les Caleyes

Ya en la recta final, el cuadro maliayo siguió apretando, aunque con más corazón que fútbol, y no se movió el marcador. Tras esta derrota, el Lealtad queda prácticamente desahuciado y sus opciones de permanecer en Segunda Federación son escasas. Solo una auténtica proeza, con un pleno de victorias y varios pinchazos de sus rivales, les permitiría seguir vivos de aquí a mayo. La primera de las cinco finales será lejos del Principado ante el Atlético Astorga, que apura sus opciones en la lucha por el play-off de ascenso.