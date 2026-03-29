El Lobas Oviedo, lanzado, derriba a un rival directo por el ascenso a la élite femenina del balonmano

Lobas Global Atac Oviedo: Aida Fernández, Lucía Méndez (3), Carmen García Calvo (2), Marta da Silva (1), Celia Rojo (2), Lisa Chiagozie (10), Camila Méndez (4) –siete inicial–, Teresa Rodríguez, Jimena Merino (1), Raquel Álvarez, Blanca Sánchez y Elsa Martín. Vino Doña Berenguela BM Bolaños: Lucía Téllez, Paula Manso (1), Gema Soler, Carolina Charlo (2), Claudia Canas (3), Marta Ontiveros (2), Celia García –siete inicial–, Nadege Moronfolu (3), Ane Valero (2), Carlota González, Valentina Estrada, Odalys Escalona (5), Laura Bazco (2), Dámaris Salomé, Fátima Ndiaye y Alba Sobrino. Árbitros: Irene Santos López y Kalina Andreeva Tsankova (Castilla y León). Excluyeron a las locales Carmen García Calvo, Teresa Rodríguez y Lisa Chiagozie, y a las visitantes Marta Ontiveros, Gema Soler y Nadege Moronfolu. Marcador cada cinco minutos: 0-2, 2-4, 4-4, 5-8, 8-9, 11-12 (descanso); 13-12, 16-14, 16-14, 19-16, 21-17 y 23-20. Florida Arena: Unos 400 espectadores.

Enorme paso adelante el que dio el Lobas Oviedo con el sufrido triunfo en el Florida Arena ante un rival directo por el ascenso, el Bolaños. Las jugadoras azules se vaciaron en defensa y gracias a ello pudieron sobreponerse a la baja de Paloma Calvo, lesionada durante la semana, y a la gran primera parte del conjunto castellano-manchego, que llegó a colocarse con tres goles de ventaja (5-8).

En ese momento, las locales dieron un paso adelante en defensa y encontraron en ataque a Lisa Chiagozie, a la postre máxima goleadora de las Lobas con diez dianas. Pese a todo, la ventaja al descanso era visitante (11-12).

Defensa y portería para creer en el ascenso

En el tramo inicial de la segunda parte apareció la portera Aida Fernández, que realizó varias paradas de mérito que sirvieron para reforzar la labor defensiva de sus compañeras. El Lobas Oviedo llegó a ganar por cinco goles y amagó con llevarse hasta el golaverage particular (en Bolaños había perdido de tres), aunque finalmente se quedaron a las puertas. Poco importa a estas alturas, porque a falta de cuatro jornadas el conjunto dirigido por Manolo Díaz ocupa puesto de ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, es segundo empatado con el líder.

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