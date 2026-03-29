María Tenorio y Jonay Álvarez, estrellas de un duatlón con buenos resultados asturianos y gran ambiente en Avilés

María Tenorio, componente del Diablillos de Rivas, y Jonay Álvarez, del Triatlón Vicálvaro, resultaron vencedores del Campeonato de España de Duatlón Junior en la distancia sprint, prueba estrella del programa dominical que la Federación Española de Triatlón organizó en Avilés. Los buenos resultados de los atletas de la región y el gran ambiente que registró el Centro Niemeyer y los circuitos montados en el entorno de la ría, algo a lo que ayudó un tiempo fresco pero despejado, pusieron un brillante colofón a un fin de semana de deporte de máximo nivel en la villa del Adelantado.

María Tenorio ganó con un registro de 59:10, por delante de su hermana Julia Tenorio, también en Diablillos de Rivas, en 59:33; y de Alba Núñez, del Cidade de Lugo Fluvial, campeona de la distancia SuperSprint en la jornada anterior, que paró el crono en 1:00:45. El propio Diablillos de Rivas logró el triunfo por equipos, por delante del Triatlón Albacete Res y el Cidade de Lugo Fluvial. En la categoría masculina hubo emoción hasta el final, con Jonay Álvarez imponiéndose a Manuel Prada, del Universidad de Alicante, y a Arcadi Sala, del Flor de Triatló Platja Llarga. El vencedor registró 51:28, solamente once segundos menos que el segundo, en 51:39; y 16 antes que el tercero. El asturiano Teo Barroso, del APTRI Universidad de Oviedo, logró una meritoria décima plaza. Por clubes el título nacional junior fue para el Saltoki Trikideak, por delante del Tripuçol y el Stadium Casablanca Mapei. Aquí los asturianos también tuvieron un papel destacado: el APTRI masculino y el Triatlón Lugones femenino consiguieron sendos sextos puestos, con el APTRI Universidad de Oviedo liderando la Segunda División de la Liga de Talentos.

Por lo que se refiere al Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos de Talentos, el título se lo llevó el Tribarros Villafranca extremeño. El equipor formado por Cristina Acedo, Daniel Castro, Paula Ortega y Carlos Alías hizo un tiempo de 1:40:49, mejorando al Triatlón Albacete Res y al Deportivo Delikia. Décimo fue el relevo mixto del APTRI Universidad de Oviedo, un puesto nada desdeñable en una competición con casi 50 equipos de las mejores escuelas de toda España. En la categoría Open la victoria fue para Deportivo Delikia, por delante de Diablillos de Rivas y Cidade de Lugo Fluvial. El Relevo Mixto de Talentos Open del APTRI alcanzó la sexta plaza en una salida con casi sesenta equipos.