Un Marino negado de cara a gol se mete en problemas serios (0-0)

Marino: Dennis (2); Borja Álvarez (2), Pedro Orfila (2), Guaya (2), Dailos (2); Íñigo Villaldea (2), Tomás Fuentes (2); Martí (2), Basurto (2), Tito Leyva (2) y Marcos Fernández (1). Cambios: Óscar Fernández (1) por Martí, min. 64. Pelayo Pérez (1) por Íñigo Villaldea, min. 75. Talarn (1) por Dailos, min. 75. Samu Pérez (s.c.) por Tito Leyva, min. 75. Nel (s.c.) por Marcos Fernández, min. 85. Ourense: Manu Vizoso (3); Santi de Prado (2), Javi Labrada (3), Lucas Fernández (s.c.), Varo (2); Pablo Parrilla (2), Roi Curras (2); Hugo Busto (1), Yousseff (1), Miguel (2) y Rufo (1). Cambios: Pol Bueso (2) por Lucas Fernández, min. 21. Osian (1) por Hugo Busto, min. 46. Champi (1) por Yousseff, min. 68. Fernando (s.c.) por Miguel, min. 89. Árbitro: Guillermo García (comité castellano leonés). Expulsó al portero local Dennis, en el min. 82, con roja directa. Amonestó por parte local a Íñigo Villaldea y Tomás Fuentes, y por parte visitante a Yousseff y Pablo Parrilla. Miramar: Unos 600 espectadores. Antes del partido se homenajeó a Juan Carlos Herrera y Denilson Mena, exjugadores del Marino recientemente fallecidos.

El Marino sigue negado y se ha metido en el puesto de promoción de descenso al empatar con el Ourense. El conjunto luanquín mereció ganar, pero el meta visitante Manu Vizoso fue la figura de su equipo. En la primera mitad, un centro de Tito Leyva lo controló Borja Álvarez en la frontal del área y su disparo lo detuvo Vizoso. Al filo del descanso, una volea de Basurto también la detuvo Vizoso.

Tras el descanso, el Marino tuvo muy buenos minutos y en el 54 el capitán Guaya lanzó una falta directa por encima de la barrera y el balón rozó el palo derecho. En el 55, de nuevo Tito Leyva dispuso de una ocasión que sacó otra vez el portero del conjunto gallego. En el 65, el delantero local Marcos Fernández se internó en el área y el colegiado señaló penalti tras una disputa con el central Javi Labrada. Lo lanzó Basurto a la izquierda y el meta Vizoso lo desvió. El Marino está negado en este aspecto: ha fallado los cuatro penaltis que ha lanzado esta temporada.

El equipo de Luanco siguió creando peligro y en el minuto 72 un pase al hueco de Íñigo Villaldea lo remató Tito Leyva alto. Dos minutos después Basurto envió un pase al hueco y el lateral Dailos tuvo un mano a mano con el meta visitante, que desvió en otra gran intervención cuando se cantaba el gol.

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Sin gol y con castigo final

El Marino era superior, pero sin acierto. En el 77, un disparo de Basurto hizo intervenir al meta visitante y en el tramo final fue el Ourense el que tuvo alguna ocasión. En el 80, Champi disparó desde fuera del área y en el cúmulo de desgracias locales Dennis fue expulsado tras salir fuera del área a despejar. El balón le botó mal y el colegiado interpretó que había tocado al delantero Rufo en una acción muy protestada por el portero. La falta la lanzó Miguel y el esférico dio en el larguero, con Nel bajo palos en su debut en Segunda Federación.