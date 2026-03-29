Nicolás de las Heras brilla en el Mundial Gomu y regresa al Principado con dos nuevas medallas
El ultrafondista avilesino ha conseguido batir el récord mundial de su categoría tras 48 horas de esfuerzo y más de 400 kilómetros
El ultrafondista Nicolás de las Heras (Avilés, 1964) ha conseguido la medalla de oro en su categoría (M60) y el bronce absoluto en el Campeonato del Mundo Gomu de 48 horas que se celebró este fin de semana en Cinisello, Bérgamo. Dos días sin parar de mucho esfuerzo y sacrificio que le han permitido superar la barrera de los 400 kilómetros, además de conseguir imponer su ley a nivel mundial. El avilesino ha conseguido batir el récord del mundo de su categoría y también el récord absoluto de España, un logro a tener en cuenta tanto por su edad como por una desafortunada caída que tuvo hace poco más de un mes y que le impidió preparar la competición con las máximas garantías.
Estas dos preseas se unen a un brillante palmarés. Uno de sus últimos logros lo consiguió en octubre del año pasado, cuando se proclamó campeón del mundo de su categoría, máster 60, en el Mundial de las 24 horas corriendo que se celebró en Albi (Francia). Lo hizo, además, con una marca espectacular, de 256,213 kilómetros, lo que pulverizó el récord del mundo de esa categoría, que estaba en 240 kilómetros. De hecho, ningún ultrafondista de más de 45 años entróvpor delante de Nico de las Heras, que concluyó vigésimo segundo en la clasificación absoluta.
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