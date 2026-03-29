El Oviedo Vetusta se desinfla: derrota ante el Rayo Cantabria y el liderato cada vez más lejos

Un decepcionante Oviedo Vetusta, en el probablemente peor encuentro de la temporada, cayó con justicia en su visita al filial racinguista, que sumó más méritos para llevarse los tres puntos. Un penalti de Espinosa sobre Diego Díaz, que el mismo se encargó de ejecutar con un disparo a lo panenka en el minuto 85, decidió un partido gris del equipo carbayón, que con esta derrota, suma ya cuatro jornadas sin saborear el triunfo. El equipo de Roberto Aguirre se mantiene segundo, pero tras el triunfo del Fabril la distancia con el liderato se amplía hasta los siete puntos.

El Oviedo Vetusta buscaba en tierras cántabras romper la mala dinámica de las tres últimas jornadas, con las novedades de Adri Fernández y Martín Gómez en el once en detrimento de Marcos Lopes y Lamine. Tras un primer cuarto de hora de excesivo respeto por parte de ambos equipos, fue el Rayo Cantabria el primero en generar la primera acción de peligro del encuentro. En el 16, una pérdida en líneas de medios de Pereda ante Mascaró la aprovechó el atacante rayista para avanzar hasta la frontal del área y probar fortuna con un disparo que desvió con apuros el portero oviedista. En el 24, fue Diego Díaz el que ejecutó de forma directa a porteria una falta lateral junto a la línea de banda que terminó por estrellarse en el travesaño del portal oviedista.

Solo dos minutos más tarde, un gran pase entre líneas de Diego Díaz permitió a Mascaró plantarse ante Narváez, que estuvo providencial al despejar con la yema de los dedos su disparo. El filial carbayón apenas supo generar peligro; simplemente, algún que otro centro lateral bien resuelto por Álvaro Jiménez fue el escaso bagaje de un decepcionante Vetusta en los primeros cuarenta y cinco minutos.

El inicio de la segunda mitad ofreció una ligera mejoría del conjunto ovetense, que gozó de su única oportunidad clara en el minuto 56. Fue tras un saque de esquina botado por Omar Falah que Coballes cabeceó en el primer palo para exigir la intervención de un hasta entonces inédito Álvaro Jiménez. Pero esa mejoría no tuvo continuidad y el Rayo Cantabria volvió a la carga en busca de la victoria en su lucha por escapar de la zona peligrosa de la clasificación.

Un error en un centro lateral de Omar dejó el balón a Rodri en la frontal, que vio la llegada completamente solo de Javi García por la izquierda, que con todo a su favor se encontró con la sensacional intervención del portero oviedista.

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Cuando ya se daba por bueno el empate, un derribo innecesario de Espinosa sobre Diego Díaz junto a la línea de fondo fue señalado como penalti por el colegiado y el propio Diego Díaz, que con un lanzamiento a lo Panenka marcó el gol que decidió el encuentro.