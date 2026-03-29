Pablo Llamas rompe la racha de Carreño, que pierde la final del Challenger de Alicante
El jugador gijonés no pudo repetir el triunfo de Murcia y se vino abajo tras dos roturas consecutivas de servicio de su rival (4-6 y 2-6)
Pablo Carreño no pudo dar continuidad en el Club de Tenis Montemar de Alicante al triunfo obtenido la semana anterior en Murcia. El jugador asturiano detuvo en ocho el número de victorias consecutivas tras caer en la final ante Pablo Llamas en dos sets, 6-4 y 6-2.
El encuentro fue muy igualado en el primer set, con cada jugador manteniendo su servicio hasta que Llamas rompió el de Carreño en el séptimo juego para colocarse con 3-4 a su favor. El jugador gijonés trató de devolver la moneda pronto, pero pese a que forzó más allá del deuce en el siguiente juego no pudo impedir que el andaluz amarrase su saque y se hiciese con la primera manga por el resultado de 6-4.
Golpeó enseguida Llamas en el segundo set, rompiendo el saque de Carreño a las primeras de cambio. El deportista asturiano resistió en el segundo juego, aunque acabó sucumbiendo, y a partir de ahí se vino abajo, acabando el partido su rival en poco tiempo, con un 6-2.
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