Pablo Serrano logra su mayor éxito: bronce en el trofeo internacional de parabádminton de Toledo
El jugador asturiano logra el tercer puesto en dobles masculino junto a Manuel García Rosete en el prestigioso campeonato manchego
N. L.
El Iberdrola Spanish Parabádminton International de Toledo, celebrado en el Centro Deportivo Rafael del Pino de la localidad manchega, ha visto el mayor éxito internacional logrado hasta la fecha por Pablo Serrano. El jugador asturiano, adscrito al Centro de Tecnificación Deportiva de Oviedo, consiguió la medalla de bronce en dobles masculino SU5 haciendo pareja con Manuel García Rosendo.
Serrano y García Rosendo comenzaron la jornada final con una derrota ante el malayo Cheah Liek Hou y el brasileño Yuki Roberto Rodrigues por 17-21 y 11-21. Con el formato de liguilla única, en la que los tres primeros clasificados obtenían medalla, la pareja española llegaba al último partido dependiendo de sí misma para colgarse metal. En ese tercer y decisivo encuentro, ante los indios Rahul Kumar Verma y Rahul Vimal, los españoles firmaron una gran remontada. Tras ceder el primer set por 18-21, elevaron su nivel de juego, tomaron la iniciativa y cerraron el partido por 21-18 y 21-19. Fue una de las tres medallas de bronce logradas por la representación española en la última jornada del torneo toledano.
La semana anterior, en el Spanish Parabádminton International Nivel 2 disputado en Vitoria, Serrano ya había competido en individual y dobles. En individual quedó encuadrado en el grupo C, donde cedió sus encuentros ante el indio Ruthick Ragupathi y el francés Abdoullah Ait Bella. En dobles masculino (también junto a Manuel García), lograron una victoria ante la pareja francesa formada por Abdoullah Ait Bella y Colin Kerouanton, aunque no pudieron acceder al cuadro principal.
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