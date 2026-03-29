La pelea por las últimas plazas de play-off se aprieta y nadie tira la toalla en la zona baja: así fue la jornada 28 en el grupo asturiano de Tercera Federación

La Tercera Federación entra en su recta final y el grupo asturiano se pone más emocionante que nunca. Con el Llanera líder y cada vez más cerca del ascenso -ocho puntos de ventaja respecto al Cova, segundo clasificado- los focos se centran en la pelea por los últimos puestos de play-off y la lucha por la permanencia. Caudal y Mosconia. cuarto y quinto, cayeron derrotados este fin de semana y su inmediato perseguidor, L'Entregu, se coloca a seis y cuatro puntos respectivamente. En la zona baja nadie se da por vencido: el Lenense sigue en un gran estado de forma y el Tuilla consigue su segundo triunfo consecutivo para colocarse a cuatro puntos de la salvación. Este es el resumen de la jornada:

Un Covadonga muy superior golea al Ceares

COVADONGA 6-1 CEARES Covadonga: Javi (1); David Ruiz (2), Sergio Madrigal (2), Aitor Elena (2), Miguel (2), Michel Secades (3), Emilio Morilla (2), Guille Thompson (2), Guille Cueto (3), Álex Arias (2) y Vicente (3). Cambios: Pablo Tineo (2) por Álex Arias, min. 46. Pablo Secades (1) por Morilla, min. 57. Bauti (1) por Michel Secades, min. 57. Sergio Arias (1) por Guille Cueto, min. 57. Simón (1) por Guille Thompson, min. 71. Ceares: Rodrigo (1): Gilberto (1), Hugo (1), Rafa Felgueroso (2), Héctor (1), Pedro (1), Steven (2), Mateo (1), Álex Sandoval (2), Diego Otero (1) y Pablo Erasmo (1). Cambios:_Pelayo Muñiz (1) por Gilberto, min. 46. Madeira (1)_por Rafa_Felgueroso, min. 62. Matheus (1) por Steven, min. 62. Feito (1) por Erasmo, min. 72. Iyán (1) por Diego_Oero, min. 71. Goles: 1-0, min. 3:_Guille Cueto, de penalti. 2-0, min. 10:_Miguel. 3-0, min. 15:_Guille Cueto. 3-1, min. 21:_Álex Sandoval. 4-1, min. 45:_Vicente. 5-1, min. 50:_Pablo_Tineo. 6-1, min. 54:_Guille Thompson. Árbitro:_Méndez-Navia Fernández (Avilés). Amonestó al jugador del equipo visitante Steven. J. A. Á. Rabanal:_unos 200 espectadores, con presencia de unos 50 aficionados del Ceares.

A. Arango | Oviedo

Un Covadonga muy superior en los inicios de cada parte goleó a un_Ceares que solo dificultó a sus rivales en algunas fases del encuentro, pero que acabó superado por un Cova muy superior.

Empezó golpeando pronto el equipo de Oviedo, en un penalti por mano que transformó Guille Cueto. Poco después, una acción personal de Álex Arias la culmina Miguel para hacer el segundo. Al cuarto de hora, de nuevo Guille Cueto marca y deja el choque casi sentenciado. Acortó distancias el Ceares, pero antes del descanso el Cova volvió a golpear.

El San Martín sorprende al Caudal en El Florán

SAN MARTÍN 1-0 CAUDAL San Martín: Enol (2);_Vega (2), Camblor (2), Marco (2), Revuelta (1), Jota (1), Baragaño (2), Jairo (1), Tena (2), Felipe (2) y Aitor Rubio (1). Cambios:_Biforcos (1) por Marco, min. 60. Pimentao (1) por Revuelta, min. 60. Ferrari (1) por Jota, min. 65. Mateo (1) por Baragaño, min. 75. Diego (1) por Jairo, min. 75. Caudal: Álex González (1);_Trabanco (1), Alburquerque (1), Mario (1), Antuña (2), Montequín (2), Cárcaba (2), Acerete (1), Borja (1), Agus Porto (2) y Oladipupo (2). Cambios:_Delgado (1) por Montequín, min. 60. Noya (1) por Trabanco, min. 70. El gol: 1-0, min. 62:_Tena. Árbitro:_Iván Blanco Rodríguez (Oviedo). Expulsó al visitante Antuña, en el min. 58, por doble amarilla. Amonestó a Jota, Jairo y Mateo, y a Oladipupo. El Florán:_unos 300 espectadores.

Luis A. Martín | Sotrondio (SMRA)

Justa victoria del San Martín ante el Caudal. El_equipo de Sotrondio dominó y tuvo más posesión, sobre todo en la primera parte, en la que pudo adelantarse, aunque Cárcaba tuvo también una clara para el Caudal. El gol de la victoria llegó tras varios rechaces por medio de Tena. Pudo empatar el Caudal por medio de Oladipupo pero se lució el portero local.

Nueva victoria de un Lenense en racha que va a por la permanencia

LENENSE 2-0 SIERO Lenense: Pelayo Vázquez (2);_Iago Delgado (2), Jorge González (2), Tall (2), Álex Blanco (1), Filip (1), Dani_Pérez (2), Lucas Rodríguez (3), Korka (2), Pablo Sánchez (2) y Vicente Carreño (3). Cambios:_Álex Abril (2) por Pablo Sánchez, min. 18. Pablo Naredo (s.c.) por Dani_Pérez, min. 82. Kibil (s.c.) por Vicente Carreño, min. 82. Mario_Morán (s.c.) por Lucas Rodríguez, min. 92. Siero: Aitor (2);_Hugo Donate (1), Robert Villa (1), Dani_Cueto (1), Noé Fernández (2), Edu Llosa (2), Martín_Përez (2), Rober Vigil (1), Nacho García (2), Gamarra (2) y Juan_Fernández (2). Cambios:_José Santullano (1) por Robert Villa, min. 60. Carlos Figaredo (1) por Martín Pérez, min. 75 Ggoles:_1-0, min. 4:_Lucas Rodríguez. 2-0, min. 78:_Vicente Carreño. Árbitro:_Miguel_Villa Martín (Oviedo). Amonestó por parte local a Iago Delgado,_Korka y Vicente Carreño, y por parte visitante a Edu Llosa. Finstral-El Sotón:_unos 150 espectadores, con seguidores del Siero en el campo.

D. R. | Pola de Lena

El Lenense sigue en racha y consigue su tercera victoria desde la llegada de Javi González al banquillo, que ha sumado tres victorias y un empate en cuatro jornadas. Triunfo clave en su lucha por mantener la categoría en Tercera Federación. El partido estuvo abierto y se puso de cara al equipo local pronto, a los cuatro minutos, cuando Lucas Rodríguez hizo el primer tanto._El Siero tuvo ocasiones por medio de Gamarra, Noé y Juan Fernández, sin transformar ninguna. Cualquiera pudo ganar y el Siero se hubiera merecido un empate, pero fue el Lenense el que al final sentenció con un tanto de Vicente Carreño.

Praviano y Navarro se quedan sin pólvora

PRAVIANO 0-0 NAVARRO Praviano: David (2), Gabancho (2), Dani Lara (2), Oriol (2), Iza (2), Nuño 2, Juan Menéndez (2), Beberide (2), Del Oso (2), Argüelles (2) y Cipleu (2). Cambios: Carlos (2) por Cipleu, min. 68. Marqueta (2) por Iza, min. 68. Pastur (s.c.) por Del Oso, min. 83. Navarro: Mateo (2), Javier (2), Pablo (2), Sergio (2), Fabrice (2), Jorge (2), Alberto (2), Adrián (2), Raúl (2), Álvaro (2) y José (2). Cambios: Enol (2) por José, min. 61. Ameijide (2) por Javier, min. 75. Jacobo (2) por Jorge, min. 75. Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó a los locales Beberide, Cipleu y Juan Menéndez, y a los visitantes Jorge, Alberto y Raúl. Santa Catalina: Unos 200 espectadores. Nacho Fernández | Pravia

Praviano y Navarro firmaron un empate sin goles en un encuentro igualado y con pocas ocasiones. Los locales intentaron llevar ligeramente la iniciativa, con posesiones algo más largas, pero sin encontrar profundidad ante un Navarro bien plantado. Las llegadas al área fueron contadas en la primera mitad y, tras la reanudación, el guion apenas varió.

Goleada de L'Entregu al colista Titánico

TITÁNICO 0-5 L'ENTREGU Titánico: Pablo (1); Álex García (2), Álex Hornas (2), Castiello (2), Álvaro Díaz (1), Juan Laine (1), Barbón (2), Lele (1), Pablo Fernán (1), Eloy Ordóñez (2) y Sergio González (1). Cambios: Samu Armayor (1) por Castiello, min. 46. Sergio Carcedo (1) por Pablo Fernán, min. 60. Ian (1) por Eloy Ordóñez, min. 60. Mati (s.c.) por Sergio González, min. 74. L’Entregu: Gonzalo Ardura (2);_Diego Pereira (3), Pacoli (3), Leyder (2), Carlos Figar (2), Javi Meana (2), Pelayo Avanzini (2), César (3), Kike (3), Mario Canal (3) y Javi Gutiérrez (2). Cambios: Aly (1) por Pacoli, min. 68. Berto Arias (1) por Javi Gutiérrez, min. 68. Álvaro (s.c.) por Kike, min. 79. Unai (s.c.) por César, min. 86. Cristian (s.c.) por Meana, min. 86. Goles: 0-1, min. 5: Pacoli. 0-2, min. 42: Mario Canal. 0-3, min. 52: Mario Canal. 0-4, min. 65: Kike. 0-5, min. 78: Kike. Árbitro: Álvaro González Bello (Nalón). Amonestó por el Titánico a Juan Laine y a Sergio González. Las Tolvas: 200 espectadores.

S. Suárez | Pola de Laviana

Un gol tempranero de L’Entregu condicionó el partido ante un Titánico, colista, que había modificado sus once habitual. El segundo tanto visitante llegó al filo del descanso, lo que dejó el partido muy de cara para L’Entregu. El Titánico tuvo una en el primer tiempo por medio de Eloy Ordóñez que no logró materializar por muy poco. La segunda parte tuvo poca historia y fue dominada por L’Entregu, que pronto marcó de nuevo por medio de Mario Canal. Un doblete de Kike culminó la goleada del conjunto entreguín.

El Llanera gana al Colunga y da un paso más hacia el ascenso

LLANERA 1-0 COLUNGA Llanera: Javi Benítez (2);_Guille Vaamonde (3), Otia (3), Dominique (3), Mikel Busto (2), Viti (2), Mathieu (2), Cris Ebea (2), Dani González (3), Miguel Estébanez (1) y Romaric (1). Cambios:_Dani Corgo (1) por Miguel Estébanez, min. 63. Álex Solís (s.c.)_por Dani González, min. 81. Izan (s.c.) por Cris Ebea, min. 89. Colunga: Javi Delgado (3);_Santi_(2), Rodri (1), Nacho García (2), Miguel (2), Saúl (1), Diego Blanco (1), Pedro (2), Hugo Díaz (2), Nico (1) y David Moreno (2). Cambios: Rubén Mancilla (1) por Saúl, min. 67. Guille Alonso (1) por Nico, min. 67. Abraham Ferreres (1) por David Moreno, min. 77. Rodrigo (1) por Diego Blanco, min. 77. Sebas Tavares (s.c.) por Pedro, min. 86. El gol: 1-0, min. 60:_Dani_González. Árbitro: Jonathan Martos Amor (Avilés). Amonestó por parte local a Dani_González, y por parte visitante a Saúl. Pepe Quimarán:_Unos 220 espectadores.

Dani Ruiz | Posada de Llanera

El líder Llanera sufrió para derrotar a un Colunga que se defendió con mucho orden, pero fue romo en ataque, sin apenas llegadas. El Llanera salió en tromba, con muchas llegadas al área defendida por el meta Javi Delgado, por banda, por dentro e incluso con saques de banda de mucho peligro.

La primera ocasión llegó a los dos minutos tras un saque de banda de Guille Vaamonde que Paul Otia, libre de marca, remató de cabeza y el balón se fue fuera rozando el palo. Ebea y Miguel Estébanez tuvieron sus ocasiones, pero de nuevo les faltó acierto de cara a puerta. En el minuto 22, Mathieu disparó desde la frontal y el rechace con la mano de Javi Delgado envió el balón al palo, que lo escupió hacia afuera. Pese a que el Llanera fue el que más propuso, el Colunga estuvo muy bien en el aspecto defensivo, con las líneas juntas. En los últimos minutos de la primera parte, Dani González remató con la derecha y abajo ajustado al palo, pero de nuevo salvó Javi Delgado.

En la segunda parte, el Llanera siguió buscando el gol, que llegó a la hora de juego por medio de Dani González, que ya avisó en la última de la primera mitad. El tanto, de bella factura, de media volea y por abajo por fin batió al meta visitante. A partir de ahí, en el minuto 73, pudo aumentar su renta el Llanera tras una internada por banda de Ebea, pero su disparo cruzado se fue fuera por poco.

El Llanera suma así una victoria que le coloca muy cerca de lograr el objetivo del ascenso directo.

Tablas en un atractivo duelo en San José

LLANES 3-3 SPORTING ATLÉTICO Llanes: Moi (2);_Pablo Álvarez (2), Iván Múgica (2), Richi (3), Arturín (2), Álvaro Viña (2), Varela (2), Gonzalo Canal (2), Thomas Ferreira (3), Pablo Maya (2) y Javi Huerta (2). Cambios: Ivanchu (1) por Álvaro Viña, min. 63. Pedro Bayón (1) por Javi Huerta, min. 63. Wade (s.c.) por Arturín, min. 87. Álex Bauti (s.c.) por Thomas Ferreira, min. 87. Laria (s.c.) por Varela, min. 87. Sporting Atlético: Mario Ordóñez (1);_Sancho (2), Álex Diego (2), Iker Martínez (2), Mbemba (2), Matabuena (2), Christian Ferreres (2), Enol Prendes (2), Álex Oyón (3), Bruno Rubio (3)_y Miguel Conde (3). Cambios: Mario Bustos (1) por Christian Ferreres, min. 66. Loki (1) por Miguel Conde, min. 66. Borja Montes (s.c.) por Enol Prendes, min. 88. Mancha (s.c.) por Alejandro García, min. 90. Goles: 1-0, min. 18:_Arturín. 1-1, min. 33:_Miguel_Conde. 1-2, min. 37:_Miguel Conde. 2-2, min. 40:_Iván Múgica. 2-3, min. 86:_Álex Oyón. 3-3, min. 94:_Richi. Árbitro:_Martínez Illescas_(Oviedo). Amonestó a Álvaro Viña,_Thomas Ferreira, Maya y Javi Huerta, y a Borja Montes y Matabuena. San José: 255 espectadores. Con motivo del 77º. aniversario del Llanes, se le hizo un homenaje al único jugador que sobrevive al equipo de la fundación, de 1949, Paco Merino, «Paco, el de La Noga».

Manuel Agustín | Llanes

Resultado justo, con un Sporting Atlético que dominó sin crear muchas ocasiones. El Llanes se adelantó tras una falta botada por Javi Huerta que no acierta a despejar la zaga y Arturín lo aprovecha. Pasada la media hora,_Miguel Conde empató tras un rechace y el propio Miguel Conde adelantó al filial rojiblanco. En una acción similar a la del primer gol, Múgica puso el empate. Tuvo el Llanes una clara en el añadido de la primera mitad. La segunda parte fue más tranquila, con dominio visitante, y en el tramo final se adelantó el Sporting Atlético. Cuando parecía que se agotaba el encuentro, Richi puso el 3-3 definitivo con un disparo desde fuera del área.

El Tuilla se sigue agarrando a la salvación

GIJÓN INDUSTRIAL 0-2 TUILLA Gijón Industrial: Raúl (1); Quintín (1), Rueda (2), Borja Prieto (1), Luciano (1), Del Río (1), Héctor (1), Saha (1), Gonzalo (1), Chery (1) y Landry (2). Cambios: Bilal (1) por Héctor, min. 46. Igor (1) por Borja Prieto, min. 62. Saúl (1) por Luciano, min. 70. Illán (1) por Rueda, min. 81. Adri (1) por Del Río, min. 81. Tuilla: Guillermo (1); Guti (1), Miloud (2), Said (2), Galo (2), Diego (3), Monasterio (3), Kang (1), Mundaka (2), Mariscal (1) y Enri (1). Cambios: Robert (1) por Kanga, min. 46. Goles: 0-1, min. 26: Diego, de penalti. 0-2, min. 80: Monasterio. Árbitro: Diego Valdés (Oviedo). Amonestó a Héctor, Saha e Illán, por el Gijón Industrial, y a Said y Kanga, por el Tuilla. Santa Cruz: 300 espectadores.

Mon Cano | Gijón

Partido importante en la pelea por la permanencia en Tercera el que se disputó en Santa Cruz entre el Gijón Industrial y el Tuilla, con dos equipos en una situación comprometida en la tabla. El miedo a perder se dejó notar desde el inicio, con un juego trabado, muchas imprecisiones en la circulación del balón y muy pocas llegadas a las áreas.

El Tuilla fue poco a poco asentándose mejor sobre el terreno de juego y empezó a imponerse en los duelos individuales y en las segundas jugadas. Tras varios avisos sin excesivo peligro, encontró el 0-1 en el minuto 26, cuando Monasterio fue derribado dentro del área y Diego transformó el penalti con seguridad. Un primer golpe que acusó el conjunto local.

El gol obligó al Industrial a dar un paso adelante. Los locales buscaron el empate, sobre todo a balón parado, donde generaron sus mejores opciones. Una falta lateral obligó a Guillermo a intervenir con acierto, mientras que Héctor probó fortuna desde la frontal con un disparo que se marchó rozando el poste.

El Tuilla, sin embargo, se mostró cómodo en ese escenario, bien replegado y esperando su oportunidad para salir al contragolpe. Antes del descanso, pudo ampliar su ventaja en una acción a balón parado que acabó con un remate al poste, dejando patente que cuando llegaba lo hacía dando una mayor sensación de peligro.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro mantuvo el mismo guion. Mucha disputa en el centro del campo, interrupciones constantes y escasa claridad en los últimos metros. El Industrial lo intentaba con más ganas que acierto, abusando del balón directo y de los centros laterales que apenas encontraban a un rematador.

El Tuilla, por su parte, gestionó mejor los tiempos del partido. Sin necesidad de dominar, se mostró sólido en defensa y peligroso cada vez que encontraba espacios. En una de esas acciones llegó la sentencia, en el minuto 80, cuando Monasterio aprovechó un pase en profundidad para plantarse ante Raúl y marcar a puerta vacía el segundo para los suyos.

En los minutos finales, el Industrial trató de hacer el gol que le permitiera meterse en el partido con más corazón que fútbol, pero se encontró con un Tuilla ordenado y sin fisuras. Ni siquiera en acciones aisladas logró recortar distancias.

Con este triunfo, el Tuilla da un paso importante y aumenta unas opciones de permanencia que hace poco parecían remotas, mientras que el Gijón Industrial sigue acusando su falta de acierto ofensivo en un encuentro en el que volvió a evidenciar sus dificultades para generar peligro real.

Tranquilidad para el Stadium y nervios para el Mosconia

AVILÉS STADIUM 2-0 MOSCONIA Avilés Stadium: Raúl Paulino (2); Chechu Suárez (1), Edu Guerra (2), Sergio González (2), Danny (2), Óscar Arruñada (2), Josín Remuñán (3), Bryan (2), Guardado (1), Pablo Bango (1) y David Heres (3). Cambios: Mario López (2) por Bango, min. 46. Borja López (2) por Heres, min. 62. Cuesta (1) por Chechu, min. 80. Rojo (s.c.) por_Remuñán, min. 89. Zucu (s.c.) por Bryan, min. 89. Mosconia: Víctor (1): Cris Muñiz (2), Gonzalo (2), Berlanga (1), Espina (2), Nico Arce (2), Sergio Ríos (2), Eddy Sidi (2), Aitor Brito (1), Palacio (1) y Morcillo (1). Cambios: Isma Fagir (1) por Aitor Brito, min. 46. Ares (1) por Palacio, min. 54. Leiza (2) por Gonzalo, min. 64. Javi Perera (2) por Nico Arce, min. 85. Campomanes (2) por Sidi, min. 85. Goles: 1-0, min. 7: Heres. 2-0, min. 84: Bryan. Árbitro: Ballesteros Méndez (Gijón). Amonestó a Bango y Remuñán, y a Sido. Muro de Zaro: Unos 380 espectadores.

José Ignacio | Avilés

Noticias relacionadas

El Avilés Stadium suma una victoria clave para alejarse del descenso y lo hace con justicia, siendo mejor que un Mosconia que se complica la vida en la pelea por la promoción. Se adelantó rápido el Stadium, con un centro de Heres que se envenenó y sorprendió a Víctor. Pudo hacer el segundo Bryan en una mala salida del meta visitante, pero se repuso bien para evitar el gol. En la continuación, el Stadium aguantó al Mosconia y trató de aprovechar los espacios para sentenciar. Lo hizo Bryan cerca del final.