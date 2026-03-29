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El potente San Pablo Burgos amarga el debut casero de Juan Moreno en el Confía Base

Juan Moreno, durante el partido ante el San Pablo Burgos.

Juan Moreno, durante el partido ante el San Pablo Burgos. / Confía Base

N. L.

Oviedo

El potencial del San Pablo Burgos fue demasiado para el Confía Base Oviedo, que a pesar de realizar una gran primera parte cedió en la segunda en el debut en casa del entrenador Juan Moreno. Tras el parón de Semana Santa, el equipo carbayón repetirá como local ante el Alicante, el 11 de abril en Vallobín.

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